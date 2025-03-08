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    衝撞核三大門 恆春代表會主席道歉

    恆春鎮代會主席趙記明衝撞核三廠大門。（民眾提供，資料畫面）

    恆春鎮代會主席趙記明衝撞核三廠大門。（民眾提供，資料畫面）

    2025/03/08 05:30

    〔記者蔡宗憲、李立法／屏東報導〕核三廠前天因廠商施工切割廢棄鐵材不慎引發火警，屏東縣政府認為廠方未在第一時通報，決定開罰。恆春鎮代會主席趙記明甚至開車衝撞核三廠大門，引發外界議論，雖然趙宣稱只為表達不滿，也為自己的莽撞行為道歉。但屏東地檢署決定深入查辦，釐清是否涉及妨害公務或其他不法情事。

    「我為最壞示範道歉」趙記明昨在警局為他開車衝撞核三廠大門行為三鞠躬道歉，他說，當時因核三廠對外資訊不明，身為鎮代會主席，他急著要進入廠內了解，再向當地民眾釋疑，但廠方要他慢慢辦參觀證，他才氣得衝撞大門表達抗議。

    因網路傳出趙記明曾為墾丁大街占地攤販護航影像，這次又大動作開車衝撞核電廠大門，再度躍上新聞版面，引起各界議論；趙記明昨特別澄清他和黑道毫無關係，也沒有相關前科紀錄，希望外界不要以刺青對他貼上流氓黑道的標籤。

    不過，屏東地檢署決定針對趙記明衝撞核三廠大門行為進行調查，檢察官昨天指揮維護核三廠安全的保二總隊展開蒐證，釐清趙有無妨害公務等刑事不法情事，並強調核三廠為國家重要能源基礎設施，任何形式的非法攻擊與破壞，都可能對周邊居民的安全與社會穩定構成威脅，檢方將依法嚴查並追究刑事責任；保二總隊指出，大門目前損壞待修，但進出管制不受影響。

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