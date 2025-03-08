防黑鮪魚超捕 「標籤制」管制總量

台灣曾率先引入「漁獲文件制度」，也有助於西太平洋漁業委員會進行捕獲量評估。（記者陳彥廷攝）

2025/03/08 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東黑鮪魚季節將於四月展開，去年因黑鮪數量增加，捕獲量超出國際配額，導致無預警喊卡禁捕造成許多漁民不滿。漁業署今年除推出「海上去鰓」獎勵減重減廢外，並將採取「標籤制」管理措施，以船重噸級進行分級，在達到總額度七十％後即啟動返航換標籤的作業模式。

漁業署為防止黑鮪魚超捕並提升保存鮮度，今年祭出「海上去鰓」的獎勵，預計每尾可補貼一千元，不僅降低回港重量，並減少在漁港內分切時的血水，進一步提升環境觀瞻。除獎勵外，漁業署並輔以標籤制度進行捕撈管理。

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漁業署表示，台灣早在二○一○年即實施黑鮪漁獲證明書（CDS）及綁繫標籤政策，將標籤計號作為每尾黑鮪魚專屬的「身份證」，多年來已成為台灣黑鮪捕撈管理的重要制度。為進一步強化管理，漁業署訂定今年出海即要拿足標籤、無「後補」機制的措施，標籤套上黑鮪用罄一定得返港換領。

據今年的「太平洋黑鮪漁撈作業管理辦法」修正草案，依合格黑鮪船的重量分級，每等級單船單趟各設有持有上限，如五十噸以上的ＣＴ四噸級漁船，最多可領三十張標籤，若未用完就返港，所剩標籤可繼續使用並繼續領取。但單趟上限為三十張，在總重達配額七十％後，ＣＴ四噸級單趟上限降為八張。

東港區漁會指出，為防去年狀況重演，漁會新增設電子佈告欄告知捕撈量，並透過電台廣播，讓所有漁民能掌握最新捕撈量。

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