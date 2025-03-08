屏東西市場3成空攤 盼轉型美食街

屏東西市場目前有二十多個空攤位、店舖招商中。（記者羅欣貞攝）

2025/03/08 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕斥資一．九億元全新改造的「屏東．西市場」，去年七月開幕後掀起旋風，成為網紅景點，但約三個月後，人潮逐漸減少，如何轉型、重新定位喚回熱度，引發討論；目前九十四個攤位中有三成、二十多個攤位或店舖撤出，縣府啟動招商中；西市場自治會表示，希望能轉型為美食街。

近2億改建 首座可調溫綠建築

有四十年歷史的屏東市西區公有零售市場，曾經是台灣少數先進的摩登市場，因建築物設備老舊、結構安全堪慮，屏東縣政府斥資一億九千多萬元改建，打造南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，去年四月招商時反應相當熱烈，十六間店舖及七十八個開放式攤位，吸引近四百九十人登記，最後以抽籤決定進駐攤商；如今約三成攤商退租，必須再啟動招商。

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環境乾淨 個別攤位營業時間不同

「雖然空間寬敞舒適，但油煙味重」有消費者說，在市場開放時間進入，發現個別攤位營業時間不同，有的有開、有的沒開；部份攤商認為，西市場定位不明，若做為傳統市場，鄰近就有建國、黃昏市場，主婦比較不會考慮到西市場買菜。

西市場自治會幹部許涵絢表示，許多消費者肯定西市場環境乾淨舒服、設備好，有七成攤商留下，就是對未來還抱有很大期待，經收集大家意見，希望轉型成美食街，目前攤商以年輕族群較多，想法創新，至於油煙、停車問題，在縣府協助下，都在解決中。

屏縣府招商 優先改善油煙問題

屏縣府近日釋出招商訊息，目前空攤、舖位釋出招商中，有二十多個空攤舖，其中店舖五間，歡迎有意願的攤商提出申請；將以週為申請梯次和自治會一同初審申請案件，同一攤位若有兩位以上符合資格時，以抽籤決定；攤位租金依大小及方位、型態，每月在四千六百元至七千五百元不等，店舖月租分為一萬五千元、一萬兩千元。

縣府城鄉處表示，針對油煙味問題，將展開改善施工；目前評估美食街的確比較做得起來，縣府會尊重攤商們的意見，共同討論。

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