江賢二園區開幕 建築物與作品相呼應

江賢二藝術園區昨天開幕。（記者劉人瑋攝）

2025/03/08 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕由藝術家江賢二與公益平台董事長嚴長壽共同創辦的「江賢二藝術園區」昨天開幕，園區緊靠台十一線山側，醒目的藝術造型吸引民眾目光。園方表示，建築物也與館內作品相呼應，未來將成駐村藝術家基地。

舊畫室擴建 每棟都有自然光

江賢二藝術園區坐落於台東金樽，由其舊畫室擴建而成，嚴長壽擔任館長，園區規劃以自然地景為核心，五座清水模建築順應海岸山脈的地形，以小量體分布，巧妙融入環境紋理，每一棟皆引入自然光，展現光影變化之美。

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建築師林友寒表示，江賢二早期作品顯得肅穆，呈深色卻透露出光線，來台東後創作能量爆發，受台東的自然、光線、顏色影響，許多作品從其背景即看到光亮，散光讓所有色彩均勻發色，建物也隨之呈現二款不同風格，以呼應作品。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府協助爭取經費支持江賢二藝術園區的誕生，期盼藉由這座兼具藝術性與教育價值的空間，提升台東的文化軟實力。

開幕展特別邀請國際知名藝評家南條史生策展、藝術家紀嘉華協同策展，展覽將以「光、美與淨化」為主題，呈現江賢二作品中蘊含的深刻哲思與對自然、生命的感悟；館方表示，為讓參觀者享有安靜空間，採預約入園制，可至藝術園區官網預約參觀。

江賢二藝術園區昨天開幕，風格迥異的建物呼應作品。（記者劉人瑋攝）

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