為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    江賢二園區開幕 建築物與作品相呼應

    江賢二藝術園區昨天開幕。（記者劉人瑋攝）

    江賢二藝術園區昨天開幕。（記者劉人瑋攝）

    2025/03/08 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕由藝術家江賢二與公益平台董事長嚴長壽共同創辦的「江賢二藝術園區」昨天開幕，園區緊靠台十一線山側，醒目的藝術造型吸引民眾目光。園方表示，建築物也與館內作品相呼應，未來將成駐村藝術家基地。

    舊畫室擴建 每棟都有自然光

    江賢二藝術園區坐落於台東金樽，由其舊畫室擴建而成，嚴長壽擔任館長，園區規劃以自然地景為核心，五座清水模建築順應海岸山脈的地形，以小量體分布，巧妙融入環境紋理，每一棟皆引入自然光，展現光影變化之美。

    建築師林友寒表示，江賢二早期作品顯得肅穆，呈深色卻透露出光線，來台東後創作能量爆發，受台東的自然、光線、顏色影響，許多作品從其背景即看到光亮，散光讓所有色彩均勻發色，建物也隨之呈現二款不同風格，以呼應作品。

    台東縣長饒慶鈴表示，縣府協助爭取經費支持江賢二藝術園區的誕生，期盼藉由這座兼具藝術性與教育價值的空間，提升台東的文化軟實力。

    開幕展特別邀請國際知名藝評家南條史生策展、藝術家紀嘉華協同策展，展覽將以「光、美與淨化」為主題，呈現江賢二作品中蘊含的深刻哲思與對自然、生命的感悟；館方表示，為讓參觀者享有安靜空間，採預約入園制，可至藝術園區官網預約參觀。

    江賢二藝術園區昨天開幕，風格迥異的建物呼應作品。（記者劉人瑋攝）

    江賢二藝術園區昨天開幕，風格迥異的建物呼應作品。（記者劉人瑋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播