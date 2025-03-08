業務費刪剩7萬 政院東服中心不再辦護照

以往東服中心民眾排隊辦理護照。（資料畫面，民眾提供）

2025/03/08 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕行政院東部聯合服務中心（東服中心）數年前即設有台東行動領務，台東民眾近年來都不需再前往他處辦理護照，但自從業務費被立法院刪除後，便再無費用聘請人員處理，因耐不住許多民眾詢問，東服中心昨天晚間正式公告，欲辦護照民眾請前往外交部南部（高雄）、東部（花蓮）辦事處辦理，台東粗估每年可能有上千人受影響。

行政院東部聯合服務中心表示，在台東要辦護照，戶政事務所僅能辦理首辦，東服中心能多辦更換護照業務，並在十個工作天內取得，先前會請駐在花蓮的外交部領事事務局（領務局）派員前來協助，也會視工作量，再由行政院抽調六人南下台東支援，差旅費皆由東服中心業務費來支應。

請繼續往下閱讀...

台東年約1200餘件護照辦理

東服中心表示，該中心業務量從疫情最嚴重時每天二十人，到疫後增加到一天近三百人，下午一時到四時間要處理完成，三個小時內要處理完近三百件業務，勢必要多找援手，台東縣一年要服務一千二百餘件。

連辦公室租金都不夠

立法院一月的提案中將行政院聯合服務中心預算被刪除剩三十六萬九千元左右，全國五個區域的聯合服務中心、每中心只能以七萬餘元業務費撐一年，其中東服中心在花、東皆租用辦公室。東服中心人員表示，這點錢連租金都不夠，包括水電費在內，只能先欠房東。

此外，中心人員需外勤政策宣導，台東方面皆由該中心人員自行駕車前往，花蓮同仁偶爾還要到台東支援，如今業務費被刪除，執行長洪宗楷只好自掏腰包付車費。東服中心人員無奈表示，原本的服務做不了，也只能民眾自行處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法