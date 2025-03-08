圖書館去年借出1152萬冊 女性借6成

2025/03/08 05:30

〔記者劉婉君／永康報導〕去年全市公共圖書館借閱排行榜昨天揭曉，總借閱冊數一一五二萬冊，平均每人借閱六．二冊，較前一年成長六．八％。而台南人最愛借閱的書籍類別，由語言文學類以年借閱量五一二萬冊居冠，其中又以《百鬼夜行》系列借閱二六九三次最多。

根據台南市立圖書館的分析，主要讀者群的年齡層為卅五歲至五十四歲，借閱數占四十五％左右，其次為○至十一歲，借閱數約占廿四％。男女借閱冊數則維持在四：六，台南女性的借閱量仍比男性高。

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在書籍的借閱排行榜中，大師兄《火來了，快跑！》為不分類別的單冊借閱冠軍，其他各類榜首還有哲學類《蔡康永的情商課》系列、宗教類《血型小將ABO》、科學類《哆啦A夢科學任意門》系列、應用科學類《貓咪超有事》系列、社會科學類《只是開玩笑，竟然變被告》系列、史地類《如果歷史是一群喵》系列、世界史地類《世界史偵探柯南》系列、漫畫類《名偵探柯南》系列。

樂齡讀者最愛財經週刊雜誌為主，兒童最愛的《X尋寶探險隊》系列。電子書借閱冊數達六十六萬七○五九冊，較前一年增加近六十七％，借閱第一名為《蛤蟆先生去看心理師》。

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