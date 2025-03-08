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    白色情人節 「熊愛台南」泰迪熊氣偶添浪漫

    價值三萬八八八八元的鑽石對戒，等著幸運兒。（記者洪瑞琴攝）

    價值三萬八八八八元的鑽石對戒，等著幸運兒。（記者洪瑞琴攝）

    2025/03/08 05:30

    14至16日南美2館登場 每日發放1314組泰迪小提燈

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕送超萌小提燈、抽鑽石對戒，一起相愛台南！迎接白色情人節到來，南市府於三月十四日至十六日在南市美術館二館舉辦「熊愛台南」活動，還有三米高泰迪熊氣偶，浪漫愛意滿分。

    有LOVE市集 藝文表演活動

    市府昨日舉辦宣傳會，由情侶檔模特兒示範提燈多樣的穿戴方式走秀亮相，市長黃偉哲特別提前秀出十五日將送出、價值三萬八八八八元的鑽石對戒，相當吸睛，歡迎大家一起來台南過白色情人節。

    鑽石對戒贈送就像抽「盲盒禮物」，打開了才會知道。觀光旅遊局長林國華表示，三月十五日除了有小提燈可排隊領取外，更推出「熊幸福」放閃抽鑽戒活動，現場開放二人一組（情侶、家人、朋友）免費報名，排隊領號碼牌，限額九十九組，象徵長長久久，每組都可獲得由奇美食品贊助的巧克力一盒，而其中一組幸運者可獲得鑽石對戒。

    台南被譽為全糖城市，今年白色情人節與台南在地IP精典泰迪合作，推出「熊愛台南」活動。三天活動除了有五隻三米高的可愛精典泰迪熊氣偶展出，還有「熊好迺」的LOVE市集、「熊耀眼」的幸福舞台、「熊甜蜜」打卡送好禮、「一三一四熊愛你」提燈發送。

    15日免費開放99組 2人1組同抽鑽石對戒

    現場將有超過四十個攤位的甜蜜浪漫市集，以及精彩的藝文表演活動。活動期間每日將發放萌到爆表、象徵一生一世的限量一三一四組精典泰迪情侶小提燈，凡成雙成對前來者可獲得一組，單獨前來則由服務人員隨機發送一款，讓單身民眾也能感受到節日氛圍。

    「打卡抽好禮」活動，民眾只要與精典泰迪熊合照並上傳至社群媒體，標註「熊愛台南」即可兌換糖葫蘆，活動每日下午二點起限量一五○支，甜蜜停留在心中。

    台南市長黃偉哲（中）與情侶檔模特兒展示泰迪小提燈。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（中）與情侶檔模特兒展示泰迪小提燈。（記者洪瑞琴攝）

    白色情人節「熊愛台南」活動，將布置精典泰迪熊，營造浪漫愛意。（記者洪瑞琴攝）

    白色情人節「熊愛台南」活動，將布置精典泰迪熊，營造浪漫愛意。（記者洪瑞琴攝）

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