國際蘭展開幕 賴清德︰推動二期園區

台灣國際蘭展昨日開幕，總統賴清德表示，台灣蘭花生技園區第二期會如期的推動，讓蘭花產業更加發展，台灣蘭花在更多國家綻放。（記者王涵平攝）

2025/03/08 05:30

期許台灣蘭花像荷蘭的鬱金香 行銷全世界

〔記者王涵平／後壁報導〕台灣國際蘭展昨日開幕，總統賴清德表示，台灣蘭花生技園區已經是全球非常知名的蘭花產業聚落，供銷、研發等位居世界領先地位，今年的蘭展主題是下一個廿年，而為了未來廿年蘭花產業的發展，蘭花生技園區第二期會如期的推動，讓蘭花產業更加發展，台灣蘭花在更多國家綻放。

展期至23日 打造沉浸式體驗

二○二五亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展昨日在台灣蘭花生技園區舉行開幕典禮，賴清德抵達會場時受到市長黃偉哲及各界人士熱烈歡迎。賴清德表示，歡迎來自世界各國的貴賓到台灣參加這場盛會，相信每位參與者都能有豐富的收穫、體會台灣蘭花魅力，希望台灣蘭花像荷蘭的鬱金香一樣，行銷全世界，除了帶來龐大經濟價值，也讓世界看到台灣的文化軟實力，將蘭花代表的堅韌、友誼與自信傳播到世界每個角落。

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整合AI科技 助蘭花產業升級

賴清德指出，今年亞太蘭花會議再次在台灣舉辦，透過各國專業交流，有助於未來創新發展，中央會和地方繼續攜手努力，整合AI科技、推動智慧農業、精準育種，朝向人員高效率運用、花卉循環生產，讓台灣蘭花產業進一步升級。

賴清德隨後參觀主展區與大獎花等蘭花布展，仔細聆聽布展狀況，以及奪得大獎的蘭花培育與價值等。黃偉哲說，台南後壁的蘭花生物科技園區，三年前由農業部接手後，有更多更好的發展，今年的蘭展迎來了暌違廿年的亞太蘭花會議共同舉行，期許下一個廿年台灣蘭花產業持續向前邁進。

園區擴充至300公頃 引入淨零碳排

農業部表示，二○二二年接管台灣蘭花生技園區後，以打造國際級台灣蘭花外銷專業園區為願景，並即將轉型為「花卉產業創新園區」，預計擴充基地至近三○○公頃，整合產業資源、科研技術，引入永續循環、淨零碳排等新趨勢，帶動蘭花園區轉型升級。

蘭展今日上午開園，展期至三月廿三日，分為五大主題館，打造如夢似幻的沉浸式體驗空間；蘭展期間另每日安排不同DIY、花藝設計表演活動，邀請蘭花達人講授蘭花養護寶典，民眾可至蘭展臉書粉絲頁獲得最新消息。

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