3種長照喘息服務 高市府提醒善用

2025/03/08 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市六十五歲以上老人，截至今年一月底已達五十四萬六千多人，占全市人口二成，高於全國平均值，長照需求也跟著增加，去年使用長照喘息服務多達二萬二千多人，衛生局提醒有需求者可善用，紓解和分擔照顧者的壓力。

黃老伯平日和太太同住，黃老伯中風後，年事已高的黃太太獨自肩負照顧責任而身心俱疲，後來申請日間照顧中心喘息服務，白天黃老伯去照顧中心參與社交互動與課程，黃太太有了休息機會，精神、體力和情緒都變好。

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衛生局指出，經由長期照顧管理中心評估失能等級二至八級者，可申請長照「喘息服務」，每年喘息補助額度第二至六級約三萬二千多元，第七至八級約四萬八千多元；「喘息服務」可分為三種，「居家」是由照服員至家中提供照顧；「社區式」是至日間照顧中心、巷弄長照站，夜間至小規模多機能服務中心提供身體照顧；「住宿式」則由機構提供廿四小時照護。

另符合長照服務對象且聘有外籍看護工者，可同時享有短照服務與喘息服務，兩者額度可搭配使用，等於一年可以使用機構式住宿喘息五十二日，讓外籍看護工每週休假一日。

高雄市共有六百廿八家特約單位可就近提供服務，家中有照顧需求者，可以撥打一九六六專線或洽各區衛生所。

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