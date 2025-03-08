為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    茂林、甲仙公車式小黃 正式上路

    高雄熊吉祥物跑進行人號誌燈，提醒行人過馬路勿滑手機。（記者黃良傑攝）

    高雄熊吉祥物跑進行人號誌燈，提醒行人過馬路勿滑手機。（記者黃良傑攝）

    2025/03/08 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕茂林區和甲仙區的公車式小黃昨天正式上線營運，副市長林欽榮宣布，公車式小黃採預約制，有需求者均可就近向區公所、戶政事務所、里辦公處、醫院診所、學校、長照站及社區關懷據點等預約乘車。

    交通局表示，甲仙及茂林區幅員遼闊，人口密度低且居住分散，傳統公車僅能對省道周邊居民需求提供服務，路線及班次相對侷限，經盤點該兩區境內公共運輸供需狀況，評估以點對點的預約服務，更可以滿足高齡者及學生通勤需求，讓公車營運更有效率。

    高市府於去年十一月底試辦茂林、甲仙區的公車式小黃，統計至今年一月底，已搭載二千多人次。

    為持續拓展高雄市偏鄉地區的公共交通服務，公車式小黃自二○二一年起於美濃區開始營運，目前已推動至杉林、內門及六龜區，繼昨天上路的茂林、甲仙區後，今年底前將再推動桃源及那瑪夏區，旗美九個行政區都納入服務。

    高雄熊 躍上行人號誌燈

    此外，有鑑於有低頭族邊走邊滑手機，容易引發車禍意外，加上現有的行人號誌過於呆板，高市交通局與高雄吉祥物高雄熊及台鋼雄鷹職棒隊合作，在行人號誌的顯示看板上，設計可愛動畫，為城市注入可愛溫馨氛圍，非常吸睛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播