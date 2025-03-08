茂林、甲仙公車式小黃 正式上路

高雄熊吉祥物跑進行人號誌燈，提醒行人過馬路勿滑手機。（記者黃良傑攝）

2025/03/08 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕茂林區和甲仙區的公車式小黃昨天正式上線營運，副市長林欽榮宣布，公車式小黃採預約制，有需求者均可就近向區公所、戶政事務所、里辦公處、醫院診所、學校、長照站及社區關懷據點等預約乘車。

交通局表示，甲仙及茂林區幅員遼闊，人口密度低且居住分散，傳統公車僅能對省道周邊居民需求提供服務，路線及班次相對侷限，經盤點該兩區境內公共運輸供需狀況，評估以點對點的預約服務，更可以滿足高齡者及學生通勤需求，讓公車營運更有效率。

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高市府於去年十一月底試辦茂林、甲仙區的公車式小黃，統計至今年一月底，已搭載二千多人次。

為持續拓展高雄市偏鄉地區的公共交通服務，公車式小黃自二○二一年起於美濃區開始營運，目前已推動至杉林、內門及六龜區，繼昨天上路的茂林、甲仙區後，今年底前將再推動桃源及那瑪夏區，旗美九個行政區都納入服務。

高雄熊 躍上行人號誌燈

此外，有鑑於有低頭族邊走邊滑手機，容易引發車禍意外，加上現有的行人號誌過於呆板，高市交通局與高雄吉祥物高雄熊及台鋼雄鷹職棒隊合作，在行人號誌的顯示看板上，設計可愛動畫，為城市注入可愛溫馨氛圍，非常吸睛。

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