高雄港迎郵輪季 旅運中心周邊交管

公主郵輪鑽石公主號為今年高雄港國際郵輪預報中噸位最大的。（高雄港務分公司提供）

2025/03/08 05:30

3至4月將有10航次靠泊 預計帶來上萬名旅客

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港三至四月將迎來十航次國際郵輪，由歌詩達郵輪莎倫娜號率先啟航，預計帶來上萬名旅客，郵輪靠港時，旅運中心周邊將實施交通管制。

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歌詩達郵輪莎倫娜號 13日打頭陣

歌詩達郵輪莎倫娜號三月十三日起展開四趟母港航程，從高雄港前往日本那霸、宮古島及石垣島等地，展開為期五天的海上之旅。

高雄港務分公司指出，接續靠港郵輪還有璽寶郵輪探險號、挪威郵輪天空號、大洋郵輪里維拉號、精鑽郵輪前進號、大洋郵輪英希格號及公主郵輪鑽石公主號。

璽寶郵輪探險號三月十四日首航高雄港，與高雄港共度白色情人節，精鑽郵輪前進號三月廿二日首度靠泊高雄港；挪威郵輪天空號三月十八日第四次靠泊高雄港，大洋郵輪里維拉號三月十九日再次靠泊。大洋郵輪英希格號以及公主郵輪鑽石公主號，預計於四月首次靠泊高雄港旅運中心。

高雄港出發旅客 留意分批報到

由於郵輪的載客量龐大，高雄港務分公司表示，欲搭乘自高雄港出發的歌詩達莎倫娜號旅客，務必依照旅行社安排的分批報到時間，先至「十八號碼頭」托運行李，再往旅運中心一樓入場報到。自行開車的旅客，完成行李托運後，至旅運中心地下收費停車場停車，再至旅運中心一樓入場報到。

高雄港旅運中心於十三、十七、廿一及廿五日歌詩達莎倫娜號母港作業期間，旅運中心一樓戶外空間全面進行交通管制，地下停車場優先提供郵輪旅客憑郵輪船票等相關識別證明進場停車。想目睹郵輪風采的民眾，請搭乘輕軌於旅運中心站上下車。

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