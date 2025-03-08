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    每天5萬人旅次 高雄車站商業大樓招商

    台鐵高雄車站西側商業大樓（白色建築）與車站部分商業空間，昨起公告招商。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站西側商業大樓（白色建築）與車站部分商業空間，昨起公告招商。（記者王榮祥攝）

    2025/03/08 05:30

    擁雙鐵共構優勢 台鐵採二階段遴選 租約20年

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案昨天公告，擁有雙鐵共構、每天約五萬人旅次等優勢，採二階段遴選，租約廿年。

    台鐵高雄車站北側空間跟雲朵天棚去年十二月啟用，成為人氣景點，車站兩側的旅館及商業大樓後續招商備受關注，其中商業大樓率先啟動招商。

    另有高捷每天約2萬人旅次

    台鐵強調，該案具雙鐵共構優勢，每天約五萬人旅次（不含高雄捷運每天約兩萬人旅次），台鐵另將車專四、車專五委由高雄市政府後續辦理公辦都更，串聯高雄車站周邊商圈，打造高雄車站城市門戶意象。

    租賃標的物為高雄車站商業大樓暨周邊商業空間，商業大樓建築體為地上十層，車站商業空間分布於車站地上一層至地下三層，租賃範圍總樓地板面積合計五萬三七七七平方公尺。營運項目以對終端消費者進行交易類為主，作為辦公空間出租不得超過總樓地板面積的一半，申請人應具備投資、開發、經營或承攬經營商場、購物中心、美食街等商業設施經驗。

    營運期每年固定租金為一億五千萬元，其他還有營業變動權利金等費用；租約二十年，經審核通過可延長租約十年，得延長最多兩次。高雄車站商業大樓暨周邊商業空間昨天起公告招商，三月十七日舉辦招商說明會，預定六月四日下午截止收件。

    周邊商家︰盼帶動外圍商機

    周邊商家說，高雄車站施工近二十年，附近商業機能蕭條，期盼商業大樓與旅館的招商盡快有成果，帶動車站外圍的商機。

    台鐵除了高雄車站正在招商外，台鐵鳳山車站的開發大樓「空中鳳城」也在進行第三度招商，六月二十六日截止收件，預計於八月評選出最優申請人，最快二○二七年第四季營運。

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