性別變更須摘器官 民團監院陳情

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔（前右）等團體7日在監察院前舉行「強制手術違憲！要求監察院調查內政部違法失職」記者會，強調跨性別者申請變更性別，需出示兩張精神科診斷證明，並完成性器官摘除手術的內政部函釋於法無據，應立即撤銷。（記者劉信德攝）

2025/03/08 05:30

〔記者李文馨、方瑋立、林曉雲／台北報導〕今天是婦女節，性別相關議題受關注。台灣伴侶權益推動聯盟昨日赴監察院陳情，對於跨性別者申請變更性別，必需出示兩張精神科診斷證明，並完成性器官摘除手術，已被判違憲，但內政部仍以行政法治尚未完備為由拒絕改正，要求監察院介入調查導正。

台灣伴侶權益推動聯盟指出，依內政部九十七年十一月三日相關函釋既已被判違憲，內政部即應變更函釋，遲未改正已是消極怠惰。

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內政部：認定要件朝法制化規範

對此，內政部說明，性別變更，除了是當事人個人身分轉變，更牽涉社會群體，行政院已於民國一一一年到一一三年間召開多次跨部會會議，研商性別變更認定要件朝向法制化方向規範。

內政部說，目前出生登記採生理性別，即依據醫療院所開立的出生證明書所載性別予以登記，衛生署（衛福部前身）曾於九十七年針對性別變更認定要件開會決議，性別變更要件為經兩位專科醫師評估鑑定的診斷書，以及完成不可回復性的手術，內政部據此函令說明辦理性別變更登記，當事人須檢具兩位精神科醫生鑑定診斷書、原生理性別性器官摘除手術完成診斷書等證明文件，讓戶政事務所辦理性別變更登記案件能有所依循。

跨域美感深化性平意識 校園開花結東

此外，教育部以跨域美感教育深化性平意識，十一年來漸在各校開花結果。例如花蓮縣國風國中教學生創作屬於自己的性別平等標章，並探討戲曲中「女生男旦」現象，讓學生體驗不同性別角色的表演方式，還與輔導老師合作，設計「告白信與分手信」書寫活動。

台中一中美術班也藉由學習東方藝術媒材中的性別表現，認識日本當代藝術家「會田誠」與「木村了子」作品，鼓勵學生們透過自身觀察，創作出能夠引發觀賞者反思的作品。

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