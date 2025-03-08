智慧醫療台灣隊 赴美大秀應用技術

台灣智慧醫療團隊亮相HIMSS 2025！由國科會智慧醫療產學聯盟計畫領軍，多家醫院攜手智慧醫療產業夥伴，共同展示我國在智慧醫療、數據應用與ICT創新的最新成果，並與國際夥伴交流合作，推動全球醫療數位轉型。（國科會提供）

2025/03/08 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會率五家頂尖醫院打造台灣智慧醫療國家隊，三月四日至七日前往美國拉斯維加斯，參加全球醫療資訊技術領域的年度盛會「HIMSS 2025」，交流最新技術發展，展現台灣在AI醫療、遠距照護及醫療數據應用領域成果，涵蓋微創手術、重症照護、遠距健康管理到大數據分析等。

其中，彰濱秀傳紀念醫院與IRCAD合作，鏈結美歐微創手術生態系，搶攻全球市場；高雄長庚紀念醫院則展示醫療平台HOPES，運用AI整合肝癌患者的病歷、影像及多組學數據，協助醫師精準決策，技術獨步全球。

請繼續往下閱讀...

中國醫藥大學附設醫院推出重症ICU戰情室，整合即時醫療數據，提供一站式患者狀況監控；陽明交通大學結合華碩展示「健康小站遠距健康平台」，針對超高齡社會設計，提供居家醫療解決方案；成功大學醫學院附設醫院團隊則透過整合可穿戴設備、遠端監控與雲端平台，將醫療服務延伸到病患家中或其他偏遠地區。

國科會率團赴加 簽合作備忘錄

此外，國科會副主委陳炳宇近日也率團出訪加拿大，六日與加方在渥太華共同召開首屆台加科技聯合委員會會議，雙方聚焦半導體、AI、網路資安等前瞻科技及人才培育合作議題進行討論，同時簽署相關合作備忘錄，深化雙邊合作。雙方簽署兩項備忘錄，其一是「台加科技合作研究備忘錄」，共同推動資通訊科技及淨零科技等領域之合作。 另「全球鏈結研究實習合作備忘錄」則有助於提升我國學員赴加國研究實習的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法