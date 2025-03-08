加熱菸解禁？ 首家審查結果下月出爐

加熱菸示意圖。（美聯社檔案照）

2025/03/08 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣首件加熱菸審查結果將揭曉！國健署署長吳昭軍昨天證實，首家加熱菸申請案的審查期限將於下個月到期，審查結果可望在期限內公布，將是前年「菸害防制法」新制上路後，第一個健康風險評估有結果的案子。

菸防法在前（二○二三）年三月廿二日上路，電子煙與未經健康風險評估審查的加熱菸皆屬違法，禁止製造、輸入、販售及廣告。至今近兩年，已有十一家加熱菸業者提出申請，其中六家進入實質審查階段，依指定菸品健康風險評估審查辦法規定，審查流程包含六個月書面審查與六個月實質審查，目前尚無任何業者通過審核，因此市面上的加熱菸品均屬違法。

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遲無結果 引發圖利紙菸猜疑

對於加熱菸合法化，各界意見分歧，先前更因健康風險評估結果遲遲未出爐，引發外界猜疑國健署是技術性拖延審查加熱菸，圖利特定紙菸商，此外也傳出有國際菸商施壓要求加快開放，反菸團體則指加熱菸合法化只是菸商話術，恐逐步侵蝕國人健康。國健署澄清，審查過程嚴格遵循「指定菸品健康風險評估審查辦法」，無預設立場或時程，每月兩次更新審查進度。

吳昭軍表示，審查結果可能有兩種情況，審查通過的業者，獲得核准後可依規定準備產品上市，但仍須符合包裝、標示等法規要求；若審查未通過，則需重新提出申請，包括文件審查與實質審查都得重頭來過，並重新計算審查時程。

吳昭軍補充，每家業者的審查進度不同，主要取決於補件速度，國健署的審查時間僅計算收到完整資料的期間，但業者在補件過程中所耗費的時間不納入計算。

因此，有些業者補件較快，可能一至兩個月內完成，而有些業者則需三至四個月，審查期限也因此有所不同。

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