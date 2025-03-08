光明號理髮店 92歲老闆開門說故事

92歲的楊四海每天仍開店營業，但因年事已高，服務少數的老顧客。（記者劉婉君攝）

2025/03/08 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕大內區有間歷史悠久的家庭理髮店，曾經歷日本時代烏山頭水庫興建及二戰末期「疏開」期間，店內生意鼎盛。九十二歲的第二代老闆楊四海，迄今仍每日開店，服務老主顧，也分享在地故事。

楊四海經營的「光明號理髮店」，位於大內老街上，對面是百年中藥房「義成堂」，店內仍可看到早期為客人洗頭的洗水台及水槽、客人等候的木製長椅、二張理髮椅，還有楊四海父親留下的小木櫃，裡頭存放著舊式的剃刀等工具，牆上高掛一九五五年楊四海申請的營業登記證，當年的資本額僅六百元。

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建水庫、二戰疏散 見證台南大內兩高峰期

楊四海表示，父親剛開設光明號時，正值烏山頭水庫興建時期，當時大內湧入很多人，庄內就有三間戲院，還有「菜店（台語，酒家），因理髮店只有二、三家，店裡生意非常好，曾有多達七張理髮椅，還請了二名福州師傅，店內約有五名人手。

二戰末期，一九四五年當時為日本殖民地的台灣遭到美軍轟炸，許多民眾從市區「疏開（疏散）」到大內等鄉村避難，是光明號理髮店另一個生意高峰期。楊四海表示，當時家中經濟很好，但受到一九四九年幣制改革影響，「四萬換一元」，家境大不如前。

楊四海習藝三年四個月，退伍後接手光明號，提供的服務包括剃頭、洗頭、刮鬍子、掏耳朵等，手藝好、有不少固定客人，當時附近就是市場，人來人往，常要做到半夜十一、二點，有時打烊後有人敲門，也會開門服務，後來市場遷移、現代化髮廊興起，及人口外流，「晚上八時卅分就可以打烊了。」

近來，楊四海因年事已高，雙腳不耐久站，僅服務少數老主顧，但他仍會打開店門，除了老朋友會上門聊天，也常有學校老師帶著學生，或是輕旅行的民眾上門參觀，認識大內的人文故事，楊四海也總是不吝分享，訴說老店、老行業的生命故事。

光明號理髮店內保有早期客人等候的長椅及洗頭設備，常有民眾前往參觀。（記者劉婉君攝）

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