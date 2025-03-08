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    首頁　>　生活

    鄉間小路進出難 農地重劃升級

    農路鋪面拓寬至4公尺寬以上，農機具可上路下田，也減少農產運輸損失。（農水署提供）

    農路鋪面拓寬至4公尺寬以上，農機具可上路下田，也減少農產運輸損失。（農水署提供）

    2025/03/08 05:30

    農業部4年投入78億 改善農水路

    〔記者楊媛婷／台北報導〕我國自一九五八年起開始辦理農地重劃，部分區域因建設年代已久，基礎建設已不符現代需求，農業部農田水利署自今年起推動「農地重劃區基礎建設升級計畫」中程計畫，預計四年投入七十八億元改善農水路。

    我國農地重劃區面積約卅九萬公頃，但部分農地形狀面積多不規則，尤其一九八○年前，經農地重劃後的部分農田未緊鄰水路，嚴重影響生產力。

    使用40年 已不符時代需求

    農田水利署指出，早期主要分布於嘉南平原等農業重要生產地帶的農地重劃區，農路併行水路設施佔七十二％，使用迄今逾四十年，這些建設已不符合現今的使用需求，例如農路僅二．五公尺寬，導致難以使用農機具等省工機械，水路也亟需維修，過去囿於經費，只能維持基本通水功能。

    為提升農地重劃區基礎建設，農水署署長蔡昇甫表示，政院已核定中程計畫，四年預計投入七十八億元，以升級農地重劃區的基礎建設，將投入改善灌溉排水路、農路等設施，並推動優良農地重劃，希望可改善農地重劃區的耕作環境，確保生產安全。

    強化基建 確保耕作環境安全

    蔡昇甫說明，該計畫預計辦理早期農地重劃區農水路整體更新改善七千四百公頃，以符合現代農業生產區灌溉、排水及通行需求；辦理農地重劃區內緊急農路改善九百四十公里，把農路拓寬到四公尺以上，便利耕作機械化及農產品運輸，並辦理優良農地重劃面積一百六十公頃，重新規劃農地及農水路配置，以提升生產力，計畫也會納入蓄水調節空間配置，增加農業灌溉用水調蓄空間及水資源利用效率。

    蔡昇甫表示，該計畫可確保重要農業生產區農路及水路順暢、健全農業生產環境條件，提高運輸效率，預估可降低行車及農產運銷成本五．七億元、提高水資源運用效率，減少停灌補償及淹水農損四十五．九億元，協助農業機械化並節省人力成本，預計可提升農業產值六．八億元，增加就業人口一萬八千九百人。

    農地重劃後農田坵塊方正且臨水臨路，可提升農業生產及經營效能。（農水署提供）

    農地重劃後農田坵塊方正且臨水臨路，可提升農業生產及經營效能。（農水署提供）

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