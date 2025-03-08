健保署砸40億 解急診壅塞

為紓解急診壅塞，衛福部決定調升急診、加護病房、一般病房的診察費與護理費，整體投入超過40億元，不過醫院須達成薪資調整與急診收治改善等目標，才有補助。（記者邱芷柔攝）

2025/03/08 05:30

急診、加護病房、一般病房 提高診察與護理費 最快5月上路

〔記者邱芷柔／台北報導〕為紓解急診壅塞，衛福部將提高急診、加護病房及一般病房的診察與護理費，健保署昨（七）日研議給付細節，署長石崇良表示，急診診察與護理費同步調升十％，急診觀察床護理費大增六十％並新增診察費，加護病房給付也有提高，總投入超過四○億元，將於三月醫院總額協商會議討論，最快五月上路，不過醫院必須達成醫護加薪與急診收治改善等目標，才能獲得補助。

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診察費從1223元增至1345元

今年急診壅塞嚴重，急診醫學會日前示警，若不改善恐引發醫護離職潮，衝擊醫療體系。石崇良說明，為改善急診壅塞與醫護勞動條件，未來醫師診察費與護理費將分開給付，並依檢傷級數調升一成，約新增七．三億元經費。以最嚴重的檢傷一級為例，醫師診察費從一二二三元增至一三四五元、護理費從五七七元增至六三五元。

留觀床比照住院病床 增468元

急診留觀床的診察與護理費也將分別獨立計算，醫師診察費比照住院病床，每次增四六八元；護理費提升六成，達急性一般病床九成，第一天給付從五七一元增至九一四元，第二天從一七五元增至七○三元，約新增四億三千萬元預算。

此外，急救責任醫院加護病房的重度級醫院病房費、護理費及診察費比照醫學中心，中度級則比照區域醫院，預計二十五家區域醫院、一家地區醫院比照醫學中心，二十六家地區醫院比照區域醫院，調整後每年增五億九千萬元預算。病房護理費也將調整，初步規劃投入二十五億元提升護理人力，優先提高急性一般病床護理費，但細節仍有待協商。

醫院必須達標 才能獲得補助

石崇良強調，醫院必須達標才能獲得補助，包括護理加薪、降低急診滯留率、提高加護病房從急診收治重症病患比例等，目標是讓急診病患順利轉入病房，減少滯留，降低醫療負擔。另，健保署也計畫調整重大外傷給付標準，並放寬「在家住院」的在宅照護模式，預計下半年實施。

為紓解急診壅塞，衛福部決定調升急診、加護病房、一般病房的診察費與護理費，預計最快5月上路。 （記者邱芷柔攝）

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