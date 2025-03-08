官我什麼事專訪》打造人才庫 劉和然推「新北市立大學」

新北副市長劉和然（記者黃筠軒攝）

2025/03/08 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕有意參選下屆新北市長的副市長劉和然，從基層教師又投身公務體系服務已卅八年，他接受本報《官我什麼事》專訪時，提出「創辦新北市立大學」的新思維，除可培養人才作為市府的智庫幕僚，也肩負在職進修、整合社區大學的角色。

推動師培、職訓 整合成人教育

劉和然表示，六都僅有台北市有市立大學，高雄則是空中大學，新北市有全國最多的四○四萬人口，值得創辦自己的市立大學。AI時代的教育變化很快，未來的新北市立大學可以推動師資培育、在職訓練或進修，新北也有很多的社區大學，可透過市立大學整合成人教育資源，至於用什麼型態發展？設立哪些學院或科系？可再集思廣益。

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北部千萬人 新北蓋大巨蛋沒問題

此外，國內掀起棒球運動及演唱會經濟的熱潮，新北市也規劃要興建大巨蛋，日前已公布六處潛在的選址地點。對於外界質疑，台北市已有大巨蛋，雙北是共同生活圈，新北大巨蛋可能淪為蚊子館、浪費公帑；劉和然則回應，北北基桃加上新竹縣市、宜蘭，北部地區有一千萬人口的市場支撐，從客觀數據佐證蓋第二座大巨蛋並無問題。

劉和然表示，全台有六支職棒隊伍，每隊的季賽有六十場，台中以北有四支球隊、佔了二四○場，但台北大巨蛋今年僅提供四十一場，與職棒賽事需求差距懸殊；另從演唱會經濟學，知名歌手「阿妹」去年在台北的演唱會共租借大巨蛋廿三天，一場成功的大型演唱會就要借用快一個月，再加上職棒賽事，北部一個大巨蛋絕對不夠，再探究天候影響因子，天母棒球場、新莊棒球場一年約有六十場職棒賽事因雨延賽，綜整主、客觀的市場因素，新北大巨蛋絕對不會變成蚊子館。

他表示，除了大巨蛋的建築主體，旁邊可以興建Outlet、飯店、旅館、餐廳、旗艦店運動展場等商業或休閒設施，今年底前決定「孵蛋」的地點。

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