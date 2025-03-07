（高雄）玉荷包開花8成 憂冷雨影響結果

高雄玉荷包荔枝開花率八成，氣候變數成最大考驗。（記者陳文嬋攝）

2025/03/07 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄玉荷包荔枝年產值達十二億元，今年雖然低溫較長，開花率已達八成，卻因受到去年三個颱風影響，造成荔枝樹損傷，出現開花參差不齊，甚至一棵樹分三期開花現象，昨天又轉冷有局部短暫雨，成為農民最大隱憂。

農業局表示，玉荷包荔枝近五年因氣候異常減產，僅兩年較為穩定，有三年辦理現金救助，尤其去年高溫致災，產量僅有三成，今年開花率雖達八成，但仍有天候變數，只要氣候穩定適宜產量有望回穩。

請繼續往下閱讀...

高雄荔枝生產面積三千公頃，以玉荷包荔枝占七成七為大宗，今年低溫有利開花，整體開花率達八成，卻受到去年三個颱風影響，造成荔枝樹損傷，更打亂生理時鐘，出現開花參差不齊，甚至一棵樹分成三期開花，致農民需要分批疏花，管理難度提高。

尤其春天天氣變化快，冷氣團南下又華南雲雨區東移，高雄轉冷有局部短暫雨，農民憂心開花期遇冷凍傷或影響授粉，下雨落花也會影響結果率，氣候異常成為最大變數。

神農獎荔枝達人尤惠璋表示，農民目前雖取得開花八成門票，但颱風致荔枝樹損傷，連帶花期延後，遇冷、下雨影響結果率，氣候變化難掌握，每年歷經多重考驗，成為產業最大變數，要到清明節過後才會穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法