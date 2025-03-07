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    首頁　>　生活

    聘僱人員退離計算標準提高 1.4萬人受惠

    考試院昨日審議通過「各機關學校聘僱人員離職給與辦法」部分條文修正草案。（考試院提供）

    考試院昨日審議通過「各機關學校聘僱人員離職給與辦法」部分條文修正草案。（考試院提供）

    2025/03/07 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕為提升聘僱人員退離權益保障，考試院昨日審議通過「各機關學校聘僱人員離職給與辦法」部分條文修正草案，修正其提繳離職給與的月支報酬計算標準等規定，從現行勞工退休金制度的計算上限，修正為公務人員最高俸點的相關數額，預計有一萬四千多人受益。

    考試院說明，相關辦法在一○七年增訂新進聘僱人員依勞工退休金條例提繳退休金，讓其可選擇支領年金，這次修正，主要是因應機關建議聘僱人員退離給與，應該以其實際報酬作為提繳離職給與的計算標準。

    考試院昨院會通過審議，將現行聘僱人員提存的離職儲金，或提繳勞工退休金的月支報酬計算上限，修正為公務人員最高俸點折算俸額二倍的數額；月支報酬未達該數額者，以實際報酬計算，預計有一萬四千多人受益。

    新訂契約改提繳勞退

    這次修正也明定，對目前提存離職儲金的聘僱人員，於新訂定契約時，應該改提繳勞工退休金，但經相同機關學校聘（僱）用且聘期未中斷者，得繼續提存儲金等規定，以符合實務運作需要。該草案近日將函請行政院會同修正發布。

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