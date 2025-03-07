國家防疫會報 肩負5大任務

為完善整體防疫量能，行政院長卓榮泰昨日拍板成立「國家防疫一體政策會報」。（記者鍾麗華攝）

2025/03/07 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕為完善整體防疫量能，行政院長卓榮泰昨拍板成立「國家防疫一體政策會報」，指示政務委員陳時中負責協調各部會，藉由跨部會聯合行動方案，加強防疫應對，行政院預定於十二月核定「國家防疫一體聯合行動計畫」。

跨部會一體政策 陳時中負責協調

衛福部昨赴行政院報告「國家防疫一體聯合行動計畫」，因應全球化、氣候變遷及生態系統變化帶來的新興傳染病、人畜共通傳染病及抗生素抗藥性問題，政府擬透過跨域協作與多部門整合，強化我國防疫一體合作機制，提升應對能力。

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衛福部表示，為建構健全管理及橫向聯繫機制，建議成立行政院層級的跨部會平台「國家防疫一體政策會報」，由行政院長指定人員擔任召集人，並由衛福部、農業部、環境部、內政部及專家學者組成。

該會報肩負五大任務，包括降低新興及再浮現人畜共通疾病流行風險；控制及消除地域性人畜共通疾病；被忽視熱帶疾病與病媒傳播疾病；強化食品安全風險評估、管理及溝通；遏制抗微生物製劑抗藥性大流行、將環境整合納入防疫一體。規劃四月至十一月開政策會報、各工作小組會議，目標十二月行政院核定此計畫，於二○二六年至二○三○年間執行。

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