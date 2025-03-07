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    性別暴力防治 提升至國家級行動

    國際婦女節即將到來，行政院昨日拍板「性別暴力防治國家行動計畫」。（記者鍾麗華攝）

    國際婦女節即將到來，行政院昨日拍板「性別暴力防治國家行動計畫」。（記者鍾麗華攝）

    2025/03/07 05:30

    國際婦女節前夕拍板 擬延長兒少性侵害案追訴期

    〔記者鍾麗華、吳柏軒／台北報導〕明天是三月八日國際婦女節，行政院昨拍板「性別暴力防治國家行動計畫」，這是我國首部國家級的性別暴力防治計畫，將落實高中以下學生每學年接受至少四個小時的性別暴力防治課程，同時研擬延長兒少性侵害案件追訴權時效。

    行政院性別平等處副處長林秋君說明，「性別暴力防治國家行動計畫」將藉由預防、建構被害人多面向服務體系、法律及司法權益、統計資料建置及研究發展等四大議題，推動社會性別暴力防治工作。

    林秋君表示，「保護兒童及少年」部分，將落實高中以下學生每學年接受至少四小時性別暴力防治課程；校園部分，應用會議、研習等強化校長、教職員工對性別暴力辨識、處理能力及保護輔導措施，還有督導學校改善校園安全死角、改善軟硬體設施；司法上，將落實司法詢問員制度，研擬延長兒少性侵害案件追訴權時效。

    在「友善性別多元」方面，將強化學校教育、社會宣導，消除歧視文化；辦理「性別友善廁所倍增行動方案」等，布建中長期庇護資源，提升司法人員專業知能。

    「數位／網路性別暴力防治」也是重點，除了全面提高防治人員教育訓練、強化學校及社區宣導以外，也將針對媒體、網路平台業者以及雇主等宣導防治觀念；另外，透過性影像處理中心通知網路平台業者移除或限制瀏覽性影像。

    婦團：被害人多年後才能說出口

    勵馨基金會王玥好指出，澳洲曾研究性侵被害人約廿三年才能說出口，政院擬修法延長兒少性侵害追訴期，「我們非常高興！」至於校園性教育時數，王玥好說，未來相關教育應該深化到遭遇受害時該怎麼做？如何求助？支持資源在哪等具體面向。

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