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    醫院病患個資 傳駭客10萬美元賣詐團

    二月遭駭的馬偕醫院昨發出聲明，強調案件已進入偵辦階段，暫不對外說明。（資料照）

    二月遭駭的馬偕醫院昨發出聲明，強調案件已進入偵辦階段，暫不對外說明。（資料照）

    2025/03/07 05:30

    〔記者邱芷柔、湯世名／綜合報導〕近期陸續有駭客入侵醫院引發資安危機，現更傳出疑有逾千萬筆病患個資遭掛網拍賣，最終以十萬美元（約三二八萬元台幣）落入詐騙集團手中。二月遭駭的馬偕醫院昨發出聲明，強調案件已進入偵辦階段，暫不對外說明。衛福部則坦言，不排除個資外洩，且駭客攻擊恐擴及更多醫院，已推動「醫院勒索軟體應變守則」強化資安。

    衛福部定調系統性攻擊 發布應變指南

    近期馬偕、彰基醫院接連遭到瘋狂獵人（Crazy Hunter）勒索軟體攻擊，衛福部資訊處已定調為「系統性攻擊」事件，也發布「醫院面對勒索軟體攻擊應變指南」，所幸醫療服務未受影響。

    然而，駭客疑在線上販售馬偕醫院一六六○萬筆病人個資，涵蓋各分院且內容包括姓名、身分證字號、手機、地址、醫療紀錄及臨床實驗報告等，檔案總計三二．五GB，交易透過即時通訊軟體Telegram進行。

    衛福部資訊處長李建璋指出，駭客公布的部分資料是否來自馬偕仍待比對，已交由檢調偵辦。當時馬偕有成功隔離電腦病毒、恢復系統，未影響病患醫療，不像美國曾有醫院遭癱瘓的案例，不過駭客恐盜取個資，資安風險仍未解除，將協助國內醫療院所強化資安防禦。

    馬偕聲明表示，對駭客事件引發民眾不安與困擾深表歉意，醫院遭駭時即啟動緊急應變，並通報相關單位協助調查，提醒民眾警惕詐騙，未來會持續強化資安防護、定期檢測與培訓，確保醫療安全。

    彰基指出，他們與馬偕醫院的損害範圍不同，發現被駭客入侵時，資訊部立即阻擋，醫院核心系統未受到波及，目前未發現有病人個資被洩漏情事。

    駭客疑在線上販售馬偕醫院1660萬筆病人個資，傳出已落入詐團之手。（資料照）

    駭客疑在線上販售馬偕醫院1660萬筆病人個資，傳出已落入詐團之手。（資料照）

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