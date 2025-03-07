搶救急診行動！護理夜班獎勵 卡在預算覆議

衛福部擬將夜班獎勵金發放擴及急診、加護病房等病床，但卡在今年中央政府總預算遭藍白大砍，影響作業流程。（資料照）

2025/03/07 05:30

小夜400元、大夜650元 經費估47億 待立院處理確認

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕搶救急診行動持續，衛福部擬將夜班獎勵金發放擴及急診、加護病房等病床，但卡在今年中央政府總預算遭藍白大砍，行政院已提覆議案，須待立法院處理確認最終預算，新制才能上路，而規劃急診三班護病比會納入急診觀察床、就醫人次、各區域所需人力等三方向討論訂定。健保署今也再次開會討論急診支付標準事宜。

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台灣護理產業工會批評，目前規定急診觀察室每床應有一位護理人員，聽起來人力很充足，但實際每天有三成人力放假，急診又有不同分區，且坐輪椅的、滿到走廊與大廳的病人都未計入，人力根本不夠。此外，衛福部公布住院三班護病比達標率是納入支援人力，公布的護理人員薪資也與事實有落差。

三班護病比 納急診觀察床三方向

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，近日接獲不少改善建言，將先推動夜班獎勵金從一般急性病床擴及急診、加護病房等特殊、慢性病床，小夜四百元、大夜六五○元，今年估經費四十七億元，但須待立院確認中央最終預算才能實施。

蔡淑鳳說，也擬規劃急診三班護病比，聚焦補足現行人力缺口，包含留觀床數、坐輪椅等所有就醫人次都列入參考，同時急診不分科而是分為檢傷區、急救區、觀察區等，不同區域患者嚴重度不同，所需人力有差，會一併討論；她坦言，推行三班護病比要兼顧理想性與可行性，明年入法仍是目標。

公布護理薪資 衛福部：供求職參考

至於衛福部公布醫院護理人員平均月薪資，以護理師為例，年資一年以下就有五萬三七○○元，蔡淑鳳解釋，每家醫院計算不同年資、職務、班別護理師收入有差，數據不代表個人收入而是平均值，目的可作為護理人員選擇工作、醫院調整參考，助職場環境更佳。

而因預期清明、兒童節連假就醫需求，衛福部所屬廿一家綜合醫院，昨起每日增設類流感及嚴重腸胃炎門診與夜診。衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒表示，預計每月增加九二四診，人力充足醫院加開門診，人力有限則將病患併入既有門診處理；民眾到急診，醫護會進行分流，符合類流感或腸胃炎條件，會被引導至專門門診優先診療，縮短等待時間也降低交叉感染風險。

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