戲台兼家宅 嘉市歷史建築「時敏堂」揭牌

歷史建築華麗轉身為藝文場域，重新亮相。（記者王善嬿攝）

2025/03/07 05:30

原城隍廟戲台 斥資2千萬歷經6年修復 主題展見證百年變遷

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市歷史建築「原嘉義城隍廟戲台（林宅）」，為嘉義商賈林寬敏、林文章父子家族，以嘉義城隍廟百年舊戲台打造為家宅「時敏堂」建築，市府文化局斥資兩千萬元、歷經六年修復，昨天揭牌，見證自日治時期到二十一世紀的嘉義歷史文化變遷。

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長義閣掌中劇團 復刻演出場景

市長黃敏惠、總統府資政張博雅、林家女婿沈高全等昨為「時敏堂」揭牌，參觀「百年戲韻——林家的百年風華」主題展，長義閣掌中劇團復刻戲台上布袋戲演出場景。

黃敏惠表示，林寬敏於一九二二年捐資在嘉義城隍廟廟埕興建戲台，作為酬神謝戲、講解經文場所，後因吳鳳北路需拓寬，戲台使用十六年後拆除；林文章感念父親善舉，將戲台構材買回，移建林宅至台斗街現址，孫子林良甲申請登錄為歷史建築，「阿公捐資、兒子買回、孫子提報歷史建築」的歷程，象徵家族強大凝聚力。

以「修舊本舊」施工 重獲新生

黃敏惠說，為完整重現「時敏堂」當年風貌，市府團隊、文史專家、林家後人共同參與修復，秉持「最小干預、最大保留」原則，確保戲台歷史紋理、建築工藝與藝術特色能完整呈現，讓戲台兼家宅重獲新生。

彩繪總修護師李志上說，在前步口、正廳包括中華民國國旗、日本軍隊旭日旗、「鰲魚雀替」寓意等彩繪，令人驚喜，修復用料、技巧都以「修舊本舊」施工。

市府文化局表示，為改善老屋漏水等問題，二○一九年起進行修復工程，總計畫經費兩千萬元，主體工程約一○六○萬元，由文化部補助七十％、市府補助二十％、林家自籌十％，後續由市府編列預算，進行景觀、彩繪、策展等。

「百年戲韻——林家的百年風華」主題展，設時光痕跡、林家的百年風華、戲臺新生、台斗街生活、齊心守護共五大展區，另規劃講座、走讀活動，民眾可上「嘉義市政府文化局」臉書粉專查詢。

嘉義市長黃敏惠（後排左六）、總統府資政張博雅（後排左五）等人昨出席林宅時敏堂開幕典禮。（記者王善嬿攝）

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