雲縣購378萬片口罩 提供學校使用

提升學生保護力，雲林縣府採購378萬片醫療用口罩，發送全縣公私立高中職以下學生及幼兒園幼童每人40片。（記者黃淑莉攝）

2025/03/07 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕流感、腸胃炎還在流行期，加上季節交替，擴散條件不佳空氣品質不良率增加，雲林縣府今年採購三七八萬片口罩，縣府教育處指出，已完成採購作業近期會陸續發放到學校，提供學生、教職員使用，提升自身保護力。

流感降溫 腸胃炎有增無減

教育處統計，最近縣內學生因流感請假人數有減少，累計開學日二月十一日至昨天共有十三班次因流感停課，但腸胃炎請假人數卻有增無減，前天還有一一七人因腸胃炎請假。教育處長邱孝文指出，避免疫情交叉傳染散布，發生校園群聚，已提醒學校做好校園防護及健康管理措施，加強衛生教育宣導，如勤洗手、咳嗽禮節及戴口罩等。

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邱孝文表示，縣府採購的口罩是醫療用口罩，今年採購三七八萬片，將分兩階段發放，學生及教職員每人兩包，每包有二十片，近期會陸續發放到各校，由校方發給學生。

教育處說，縣府統一採購口罩發送給學校教職員生從二○一八年開始，主要為抗揚塵，對象為全縣國中小學生，二○一九年增加幼兒園學童，二○二○年遇COVID-19疫情，對象擴及全縣公私立高中職以下學生及幼兒園幼童持續至今。

雲林縣長張麗善表示，濁水溪揚塵在中央、地方協力治理下展現成效，揚塵事件日明顯改善，但流感、腸胃炎流行威脅學生健康，縣府採購的是醫療用口罩，戴口罩可有效防護降低群聚風險，提醒學生戴口罩要把口、鼻都罩住才有效。

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