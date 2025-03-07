養殖再生水澆灌 復育農地增肥力

雲林縣府與科技養鵝場合作把養殖廢水再利用後灌溉土壤鹽化農田，發現土壤肥力及作物的抗病性都提升，種植的牧草可以做鵝隻飼料，達到循環農業目標。（雲林縣府提供）

2025/03/07 05:30

種植牧草作為禽畜飼料 達到農業全循環 也改善鹽化農田

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府與養鵝場經過一年試驗，以處理過畜禽養殖再生水澆溉土壤鹽化的農田，檢測發現，土壤中微生物活動更為活躍，土壤肥力及作物抗病性增強，種植牧草可做禽畜飼料，達到農業全循環。縣府計畫處長李明岳表示，未來會擴大試驗面積，作為國內鹽化土地復育的參考。

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雲林沿海地區約有一千二多公頃農地，因地層下陷海水倒灌造成土壤鹽化嚴重不利耕作地，為解決土地鹽化問題讓地盡其利，縣府推動「低碳循環農業」，有鑑雲林禽畜養殖量均高居全國之冠，豬糞尿轉化為農地肥分成效佳，去年與中華電信、全國神農獎得主蔡英地合作，把科技養鵝場的養殖廢水經處理再生後，用來澆灌土壤鹽化的農地。

李明岳指出，計畫執行期間，針對「再生耕作地」與「鹽化耕作土地」進行一連串的土壤採樣分析，結果顯示使用鵝場廢水再生的土壤的pH值趨於穩定，電導度處於適宜範圍，氮循環和有機質降解相關的微生物有顯著增加趨勢，顯示此低碳循環方式對土壤環境及地力保護存有正面影響，而且土壤中氮含量顯著提升，微生物群落更豐富，有助於作物生長與抗病能力。

土壤微生物增加、作物抗病性提高

雲林縣氣候變遷專案辦公室祕書林世媚說，檢測數據也顯示，再生水灌溉的土壤中微生物活動更活躍，土壤肥力及作物抗病性都提高，有助於農業生態系統的改善，期待透過此技術，讓鹽化土地重新發揮價值，能為當地農民帶來更穩定的生產環境，減少傳統農業對水資源的依賴。

李明岳指出，去年試驗農地面積約四千平方公尺，利用畜禽養殖再生水取代灌溉水是一種資源循環的作法，後續將再找其他養鵝場及其他作物擴大面積，成果可做為台灣其他地區復育鹽化土地的重要參考，同時達到低碳循環農業。

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