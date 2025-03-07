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    盧秀燕稱中央一毛不給 綠批睜眼說瞎話

    市長盧秀燕稱台中沒有像樣的圖書館，民進黨議員批中央早就蓋了國資圖。 （資料照，記者蘇孟娟攝）

    市長盧秀燕稱台中沒有像樣的圖書館，民進黨議員批中央早就蓋了國資圖。 （資料照，記者蘇孟娟攝）

    2025/03/07 05:30

    盧指綠美圖等3大建設市府自行籌建 議員：國美館、國資圖全由中央打造

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾黨主席黃國昌日前拜會台中市長盧秀燕，盧秀燕宣稱，六都中僅台中沒有美術館，也無像樣的圖書館，全靠台中市自行籌建綠美圖，中央一毛錢都沒出；民進黨多名市議員痛批，中央早就在台中市內，打造國立台灣美術館及國立公共資訊圖書館，盧「睜眼說瞎話」，在這場錯亂的政治秀中，只顧炮打中央，無視藍白立委砍凍中央預算，才是影響地方建設的元凶。

    對此，文化局也回應說，台中市打造融合市立美術及市立圖書館的綠美圖，預算五十二．九九億元，全數由市府自行編列預算，確實無中央補助款。

    盧：我是咬著牙、含著淚自己蓋

    盧秀燕日前告訴黃國昌，六都中僅台中沒有美術館，沒有像樣圖書館，她更抱怨自己打造綠美圖、國際會展中心及台中巨蛋等三大建設，「中央一毛都沒給」，她是「咬著牙、含著淚」自己蓋。

    綠營：全國唯一漫博館也是中央打造

    民進黨議員則駁斥說，中央早在台中打造全國唯一的國美館及國資圖，議員黃守達還強調，中央甚至在盧任內，幫台中打造全國唯一的漫博館，原本台中州廳規劃設「國美二館」，成為台灣近代藝術典藏中心，卻被盧秀燕推翻，她卻只炮打中央，不提藍白兩黨攜手凍刪中央總預算，她應該先拜託同黨立委，讓亂刪凍結的總預算案覆議成功，才能助中市發展。

    議員江肇國也說，藍白立委在立院通過惡法、砍中央總預算，阻撓國家建設發展，讓台中市後續預算也受到衝擊，兩黨惡搞在前不說，盧秀燕竟又哭窮，「盧黃會」是一場不知所云、錯亂的政治秀。

    陳俞融批盧營造中央不給資源假象

    議員陳俞融也批盧「睜眼說瞎話」，除中央級場館外，台中有多座具規模與歷史的公共圖書館，盧卻說「沒有像樣的圖書館」，矮化台中文化，以政治操作手段，營造中央不給資源的假象，為自己施政不力卸責。

    民進黨台中市議會總召王立任也說，盧秀燕屢屢放話中央沒補助，台中市沒有考古博物館，他爭取多年，也不見盧有興建規劃，盧自己不規劃，難道也要怪中央不補助？

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