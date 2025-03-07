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    地方爭取 潮州光春圓環保留露曙光

    屏縣府重新模擬圓環新模式，未來拆除與否，仍屬未定。（記者陳彥廷攝）

    屏縣府重新模擬圓環新模式，未來拆除與否，仍屬未定。（記者陳彥廷攝）

    2025/03/07 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州鎮光春圓環原定要拆除改善當地交通，但地方卻出現保留圓環聲浪，經屏縣府再度安排勘查後，將縮減圓環上方視覺障礙物及圓環規模，改以新式渦流圓環重新模擬動線，盼在兼顧民意及道安下重塑路口，讓光春圓環的保留露出曙光。

    光春圓環因車流量大且車輛交織點太多，縣府預定在春節後拆除圓環，還原回五岔路口以號誌管理車流，但拆除具地標意義的光春圓環消息傳出後，引起地方民眾不捨，在網路上掀起保留聲浪，有人還特別繪製新式的「渦流式圓環」作為改善交通的參考方案，屏縣府為此再度安排現勘。

    屏縣府指出，新方案很可能會縮減圓環的規模，讓上方的視線通透度最佳化，並在路口輔以號誌進行管理，由於潮州鎮內另一個「建基圓環」的交通改善成效良好，因此無論如何，改善既有圓環，優化線型是不變的方向。

    光春圓環上方現有當初紀念永春里舊地名「鴨母寮」的一對Q版鴨子公共藝術，其中一隻已經損壞被拆除，只剩一隻；潮州鎮公所表示，圓環不論保留與否，上方視覺通透度都要改善，勢必要移置該公共藝術，公所正洽尋可能的收藏單位。

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