台9線新建鹿野高架橋 居民反對

鹿野外環道橋梁段工程第3場公聽會，在場居民、代表發言，雙方無太多交集。（民眾提供）

2025/03/07 05:30

公聽會上稱影響鹿野發展 公路局認為目前計畫最有利用路人

〔記者劉人瑋／台東報導〕公路局規劃台九線拓寬改善工程，昨天舉辦鹿野外環道橋梁段工程第三場公聽會，由於此段外環道將以高架橋梁經過鹿野高台及初鹿台地，橋梁下方的四維段居民認為高架橋會影響當地發展，表達反對立場，縣議員潘貴蘭並遞交陳情書；公路局表示將持續與地方溝通，希望能順利在二○二九年完工。

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要求增建匝道 方便遊客觀光

台九線花東縱谷公路安全景觀大道計畫，台東段全長約四十五．八公里，分十標辦理，總經費一百四十二．九億元，計畫路線依各路段特性，以原路拓寬池上、崁頂永安、初鹿賓朗到綠色隧道，另新闢外環道包括關山外環線、鹿野外環線及龍過脈隧道、賓朗外環線，其中將在鹿野溪至鹿鳴溪間設立高架隧道，此段前後匝道位在賓朗與鹿野北端武陵綠色隧道，完全高繞避開鹿野鬧區。

昨天在鹿野鄉公所舉行的說明會，公路局與地方民眾交集依然不多，當地居民擔心道路繞過市區恐造成鹿野沒落，且高架橋影響景觀，破壞村落寧靜，要求公路局最起碼要再增匝道；但公路局認為目前計畫是最有利用路人的方案，雙方難達共識。

增加車道 紓解熱氣球季壅塞

公路局認為該景觀大道鹿野段位在山區，未來看熱氣球的遊客可透過相連的龍馬路更快速到達目的地，採雙向各二快車道加一機慢車道設計，有紓解熱氣球季節壅塞情形，有助於地方觀光發展；但當地居民卻擔心高架橋橔立於農田，當地景觀會被破壞，鹿野山下旅館飯店的住宿率，可能會因遊客快速通過鹿野而大受影響，雙方歧見有待溝通。

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