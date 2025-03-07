天王星21號 富岡到綠島只要40分鐘

嶄新的「天王星21號」目前停泊在高雄港。（台東縣府提供）

2025/03/07 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕「天王星二十一號」新客船已抵達高雄港，預計三月二十八日首航富岡到綠島航線；綠島鄉公所為因應冬季物資運補，日前也接收金門縣政府的太武輪作為綠島鄉醫療救助、物資運補、人員載送的交通船，預定年底整修完工後開航。

28日首航 新船更符合環保規範

台東縣府與交通部航港局共同爭取三億元協助東部五艘高齡客輪汰換，其中天王星二十一號補助六千萬，並將船齡三十二年的「天王星號」及船齡三十四年的「凱旋二號」列為優先汰除名單；天王星二十一號造價二．二億，為新加坡所造，可搭載三百五十四人，抗四級浪。

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縣府交觀處表示，天王星二十一號二十八日將辦啟航典禮，未來前往綠島時間將從五十分鐘縮短至四十分鐘，且新船更節能減碳，符合環保油品規範。

此外，原往來大小金門運補的太武輪，退役後由金門縣政府轉贈綠島鄉公所作用物資運補船，於三日在高雄港交船，台東縣府及綠島各界到場參與交船典禮，太武輪即日開始整修船體，除提高環保標準及改善引擎排煙，並將升級客艙座椅，提供乘客舒適乘船品質。

綠島鄉公所表示，接收太武輪客船相比建造新船節省許多資金，未來除運補物資，因該船抗風耐浪特性，更有利於秋冬季節人員載送及醫療救助。

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