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    首頁　>　生活

    海軍敦睦艦隊停安平港 9、10日開放參觀

    2025/03/07 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年海軍敦睦遠航訓練支隊，將於三月九、十日停泊安平商港碼頭，開放登艦參觀，屆時有海軍磐石艦（五三二）、康定級武昌艦（一二○七）、沱江級武江艦（六二三）三艘軍艦亮相，以及四○機槍悍馬車、AAV7登陸戰車等展示，展現國防實力並讓民眾大飽眼福。

    海軍敦睦艦隊巡迴開放參觀，台南安平港為國內航訓的第二站，參觀時間九、十日兩天，每天上午九時至下午三時。由於安平港水深不夠，鄭和軍艦無法靠港，所以市府特別要求海軍今年增派沱江級武江艦，並於安平港內增設二○機砲悍馬車、四○機槍悍馬車、AAV7登陸戰車、紅雀無人機等裝備陳展。

    九日下午二時港明高中將帶來勁歌熱舞表演，九日上午十時及十日下午二時，有海軍官校學生鼓號樂隊、海軍儀隊樂隊及莒拳隊精彩演出。活動期間還有府城美食、農特產品市集。

    南市民政局長姜淋煌表示，開放對象為具有中華民國國籍的國民，須備相關證件，配合開放時程及現場引導，提早入場；外籍人士（含新聞記者）未經事先申請獲准者，不得入營，活動現場禁止使用空拍機。

    活動期間僅開放新信路管制站供民眾出入，參觀民眾可搭乘台南市公車綠十七、藍幹線前往，於安平港站下車，往安平商港（工業區碼頭管制站）方向步行約五百公尺抵達。

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