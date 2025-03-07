毛孩放風 台南虎頭埤熱狗盃比賽今起報名

南市觀旅局將舉辦「熱狗盃錦標賽」，毛孩示範衝刺賽，氣氛歡樂。（記者蔡文居攝）

2025/03/07 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕毛孩已成為現今家庭的重要成員，為營造寵物友善環境，台南市觀光旅遊局將於四月十二、十三日在虎頭埤風景區舉辦「第一屆水與綠熱狗盃錦標賽」，包括毛孩衝刺賽及創意裝扮賽，三月七日起開放線上報名，每項活動限五百組，額滿為止。

觀旅局昨召開記者會，現場示範毛孩衝刺賽，讓會場充歡樂氣氛。市長黃偉哲表示，虎頭埤風景區景色優美且腹地廣大，非常適合寵物旅遊，比賽第一名可獲得一萬元、第二名八千元、第三名六千元，邀請大家帶毛寶貝來虎頭埤放風運動。

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觀旅局長林國華表示，今年首屆比賽先以九公斤以下、肩高卅二公分以下的小型犬為對象，分為衝刺賽及創意裝扮賽。衝刺賽由小型犬穿著熱狗裝，在虎頭埤露營區進行競速比賽，於四月十二日初賽，十三日進行前三名決賽。創意裝扮賽則由評審及民眾依創意造型、台風魅力、才藝表演給分，選出總分最高前三名。

兩項比賽的前三名除了獎金與獎狀，統一企業也贊助狗糧等獎品。比賽免費報名，每項五百組（一人＋一犬）名額，三月七日至廿五日開放線上報名，額滿為止。

林國華說，為鼓勵全國的毛小孩前來虎頭埤參與活動，凡報名即免費贈送虎頭埤園區門票、太陽能船票、停車票各一張及一百元市集兌換券（限活動兩天使用）。

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