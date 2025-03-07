為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    毛孩放風 台南虎頭埤熱狗盃比賽今起報名

    南市觀旅局將舉辦「熱狗盃錦標賽」，毛孩示範衝刺賽，氣氛歡樂。（記者蔡文居攝）

    南市觀旅局將舉辦「熱狗盃錦標賽」，毛孩示範衝刺賽，氣氛歡樂。（記者蔡文居攝）

    2025/03/07 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕毛孩已成為現今家庭的重要成員，為營造寵物友善環境，台南市觀光旅遊局將於四月十二、十三日在虎頭埤風景區舉辦「第一屆水與綠熱狗盃錦標賽」，包括毛孩衝刺賽及創意裝扮賽，三月七日起開放線上報名，每項活動限五百組，額滿為止。

    觀旅局昨召開記者會，現場示範毛孩衝刺賽，讓會場充歡樂氣氛。市長黃偉哲表示，虎頭埤風景區景色優美且腹地廣大，非常適合寵物旅遊，比賽第一名可獲得一萬元、第二名八千元、第三名六千元，邀請大家帶毛寶貝來虎頭埤放風運動。

    觀旅局長林國華表示，今年首屆比賽先以九公斤以下、肩高卅二公分以下的小型犬為對象，分為衝刺賽及創意裝扮賽。衝刺賽由小型犬穿著熱狗裝，在虎頭埤露營區進行競速比賽，於四月十二日初賽，十三日進行前三名決賽。創意裝扮賽則由評審及民眾依創意造型、台風魅力、才藝表演給分，選出總分最高前三名。

    兩項比賽的前三名除了獎金與獎狀，統一企業也贊助狗糧等獎品。比賽免費報名，每項五百組（一人＋一犬）名額，三月七日至廿五日開放線上報名，額滿為止。

    林國華說，為鼓勵全國的毛小孩前來虎頭埤參與活動，凡報名即免費贈送虎頭埤園區門票、太陽能船票、停車票各一張及一百元市集兌換券（限活動兩天使用）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播