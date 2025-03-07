台南》黃耿國記錄善化牛墟 展出老照片

黃耿國展出卅三張一九七九年至一九八三年的善化牛墟老照片。（記者劉婉君攝）

2025/03/07 05:30

〔記者劉婉君／山上報導〕六十五歲的黃耿國，從十幾歲開始拿著相機記錄家鄉善化，留下約百張早期善化牛墟的影像，最近應邀在山上區全興資源再生公司展出卅三張老照片，透過鏡頭，帶民眾回顧早期善化牛墟牛隻買賣的盛況與歷史。

歡迎民眾預約參觀

黃耿國因年少時家中經營報紙配送，每天看新聞，也喜歡上拍照，從拍攝花草開始，到拿著相機記錄地方的大小事。善化牛墟目前是全台僅存的三處牛墟之一，黃耿國表示，善化牛墟曾多次遷移，此次展出的為一九七九年至一九八三年拍攝，位於「灣裡街南門」的牛墟，一九九七年口蹄疫爆發後，即禁止牛墟的牛隻買賣。

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黃耿國指出，善化牛墟的牛隻買賣，會透過摸齒、考牛、試步、試犁等過程，確認牛隻的健康情形，善化牛墟因空間有限，沒有試犁，而考牛則是讓牛隻拖行牛車，測試牛隻的力氣，從照片中可看到每位「考牛師」的方式都不一樣，還有少見的女性考牛師。

他說，當時相機沒有全景功能，展出的照片中有一張「牛墟全景」，是以三張照片合成。當天因屏東有大批農民包遊覽車到善化牛墟找尋被偷的牛，多名警察到場調查，還有許多民眾湧入看熱鬧，人潮是平時的三倍，後來現場找到五頭牛，由員警帶回分局。

全興資源再生公司執行長張聰賢表示，公司將藝文展帶到同仁面前，讓大家在上班時間也能欣賞、感受，也歡迎民眾在上班時間預約觀展，「黃耿國善化牛墟影像回顧展」展期至三月底。

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