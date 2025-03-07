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    首頁　>　生活

    帶狀疱疹、輪狀病毒疫苗 台南弱勢老幼免費接種

    2025/03/07 05:30

    長者共打2劑帶狀疱疹疫苗 幼兒口服輪狀病毒疫苗擴大補助

    〔記者蔡文居／台南報導〕市長黃偉哲昨日宣布推出南市弱勢長者帶狀疱疹疫苗接種補助，以及針對弱勢幼兒口服輪狀病毒疫苗擴大服務政策。

    黃偉哲說，凡設籍南市六十五歲以上，具有低收入或中低收入戶身分，且罹患高風險慢性病者，將可免費接種帶狀疱疹疫苗。此外，除低收入或中低收入戶身分，具原住民、重大傷病及罕見疾病新生兒也將補助接種口服輪狀病毒疫苗，呼籲符合資格的民眾踴躍接種，提升健康保護力。

    衛生局說明，帶狀疱疹是由水痘病毒引起的疾病，感染水痘並康復後，病毒仍潛伏於脊神經節內，隨著年齡增長或免疫力下降，病毒有可能復發並引發帶狀疱疹，帶狀疱疹除了皮膚上明顯的紅疹、水泡，預後的神經痛症狀，更是椎心刺骨的疼痛，甚至出現夜不能眠的狀況，這種疼痛可以持續數個月甚至數年，嚴重影響患者的生活品質。

    五十歲以上成人約廿至卅％有得到帶狀皰疹的風險，建議五十歲以上成人自費接種；市府為照顧弱勢長者族群健康，將提供六十五歲以上，具有低收入或中低收入戶身分，且罹患高風險慢性病者，免費接種帶狀疱疹疫苗，一劑市價約八千至九千元，前後要施打兩劑，符合資格民眾可至各區衛生所預約接種。

    衛生局說，南市原本就有提供弱勢口服輪狀病毒疫苗公費服務，自開放至今已服務超過一千四百人次，為讓更多弱勢嬰幼兒能接種，對象由原先補助設籍在台南市低收、中低收入戶的新生兒，擴大補助原住民、重大傷病及罕見疾病新生兒，也是施打兩劑，每劑市價約二千七百元。請符合條件的嬰幼兒家長，儘速帶兒童健康手冊、健保IC卡及相關證明陪同家中小寶貝至各區衛生所口服疫苗。

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