台南安南區仁安公園改造 8.9米滑梯塔啟用

安南區仁安公園特色遊戲場昨天啟用，適合親子放電。（安南區公所提供）

2025/03/07 05:30

結合虱目魚意象 還設置半球形攀爬架、極限飛輪及親子鞦韆組

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府優化安南區溪心里仁安公園打造特色遊戲場，遊戲場主體遊具為一座超高滑梯塔，總高近九公尺，為安南區最高的滑梯遊具，同時也結合安南區漁特產虱目魚意象，並設置半球形攀爬架、極限飛輪及親子鞦韆組等遊具。昨天啟用後，可望成為安南地區親子休閒遊玩的人氣景點。

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南市府昨天舉辦遊戲場啟用儀式，市長黃偉哲及地方各界人士出席，包括溪心里長劉澤民等共廿餘名里長出席，場面盛大。

安南最高滑梯遊具 配3組滑梯

安南區長魏文貴說明，遊戲場主體遊具為超高滑梯塔，總高八．九公尺，並配有三組滑梯，分別為二．四公尺、三公尺及六．三公尺，為安南區最高的滑梯遊具，就他所知，也是全市第二高，僅次於南區的健康綠洲公園。

遮陽設施、彩繪 適合親子放電

遊戲場結合安南區漁特產虱目魚造型意象，並設置有半球形攀爬架、極限飛輪及親子鞦韆組各一組。此外，由於南部天氣溫暖日照時間長，整體遊戲場配備遮陽設施及座位區，為家長與孩子提供舒適、安全的環境。在遊戲場旁另設置虱目魚造型座椅，增添趣味拍照打卡點，還有黑面琵鷺彩繪，十分漂亮，預期將成為居民和遊客的熱門景點。

黃偉哲表示，新啟用的「仁安公園」特色遊戲場，是以原有公園進行優化，因原本兒童遊戲場設施老舊且多為罐頭遊具，多不符遊戲場規範，經市府團隊努力爭取內政部國土署補助及自籌經費，共投入七百萬元經費全新打造兒童特色遊戲場。現場規劃有遮陽網防曬，另有燈光照明讓小朋友晚上也能享受趣味遊具。遊戲場設計理念希望提供全年齡三至十二歲的孩童都能遊玩的遊具，邀請家長、小朋友一起來公園放電，共度親子快樂時光。

安南區仁安公園打造特色遊戲場，主體遊具超高滑梯塔總高八．九公尺，昨天啟用。（安南區公所提供）

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