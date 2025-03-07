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    芎林新建衛生所動土 明年底完工

    新竹縣長楊文科（中）等持鏟進行芎林鄉衛生所新建工程動土儀式。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科（中）等持鏟進行芎林鄉衛生所新建工程動土儀式。 （記者廖雪茹攝）

    2025/03/07 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣芎林鄉衛生所建築老舊且空間狹小，為滿足在地日益增長的醫療保健需求，新竹縣政府投入總經費約六○六○萬元，新建兼具醫療保健與高齡友善特色的現代化衛生所，昨舉行新建工程動土典禮，預計明年十二月完工。

    縣長楊文科表示，原衛生所已使用四十三年，破舊且狹小，為提供民眾更好的醫療服務品質，縣府選定芎林鄉都市計畫區內的車站用地作為新建基地，建築總面積約一四九四平方公尺。芎林鄉這幾年在鄉長黃正彪、民意代表及村長的努力之下，陸續新建辦公廳、市場、特色公園、消防分隊等，期許衛生所能如期如質完工。

    衛生局長殷東成表示，新衛生所鄰近縣府消防局芎林分隊，為地上兩層樓建築，一樓為醫療保健服務區，設有掛號室、候診室、診療室、觀察室、藥局、檢驗室、預防注射室及哺集乳室等，提供完整的基層醫療與預防保健服務；二樓為行政辦公區，包含醫護及行政人員辦公室、資訊室、防疫物資儲藏室及多功能會議室等，強化醫療管理與公共衛生應變能力。

    芎林鄉衛生所完工後，將強化社區預防保健，提升醫療照護品質，並推動健康老化，成為樂齡生活的宜居社區。

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