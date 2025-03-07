明德水庫闢建環湖步道 首期開工

明德水庫自行車暨環湖步道建置工程案，第一期水庫南岸2.8公里工程，昨日開工。（苗縣府提供）

2025/03/07 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣明德水庫自行車暨環湖步道建置工程案，第一期二．八公里步道，昨日開工，總經費二．七五億餘元，預計明年底完工。縣府另推動海棠島陸域及水域、明德水庫風景區碼頭區陸水空域兩民間促參案，預計今年七、九月營運，分別將提供SUP（立式划槳）、空中自行車、滑索等體驗，縣府期以多元遊憩服務，恢復明德水庫昔日觀光榮景。

兼自行車道 2.8公里設6景觀平台

頭屋鄉明德水庫為縣級風景區，曾名列全台四大水庫，縣府透過整體規劃讓老景點展現新風貌，向中央提報明德水庫自行車暨環湖步道建置計畫，規劃分四期開發，總經費約七．三億元。第一期獲客委會補助二．二六億餘元，加上縣府自籌四千九百多萬元，昨舉行開工動土典禮，客委會副主委范佐銘、縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人焚香祝禱工程順利後持鏟動土。

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縣府簡報說明，第一期優先辦理水庫南岸二號吊橋至黃屋伙房總長約二．八公里的步道建置，沿途設有林間伯公、星空極北、明德之心、砂坪踏浪、荻蘆之道、黃屋伙房等六座在地特色的景觀平台，完工後可從明德村一路向東，越過日新島，一路騎乘至黃屋伙房及海棠島。

2號吊橋至黃屋伙房 明年底完工

鍾東錦致詞感謝客委會前主委楊長鎮的大力支持，也盼客委會對後續工程持續協助。另，明德水庫永春宮吊橋因橋梁安全疑慮於日前封閉，縣府也提報計畫爭取五千七百多萬元經費改善，也盼客委會能儘速協助。

范佐銘表示，明德水庫是優質的遊憩所在，他期待第一期工程如期完工之後，後續客委會再與縣府設法共同努力；永春宮吊橋部分，目前由客委會審查中。

7月後可玩SUP、空中自行車、滑索

另，縣府文化觀光局辦理的海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉OT案，預計七月營運，提供SUP等遊憩；明德水庫風景區碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉ROT案，提供空中自行車、滑索等體驗，預計九月營運。

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