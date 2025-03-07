鄰近縣府 彰市南郭路立體停車場改建動工

彰化市南郭路立體停車場昨天動土。（記者張聰秋攝）

2025/03/07 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市南郭路立體停車場動工了！這座鄰近彰化縣府大樓與縣長官邸的停車場，完工後停車格數將擴增三至四倍，並設有商業空間，不但能提升土地利用效益，更能緩解當地停車難題，最快明年九月完工啟用。

擴增至890汽機車位 明年9月啟用

南郭路周邊停車需求高，鄰近縣府、永樂商圈及彰基醫院，洽公與商業活動頻繁，現有的六十八席汽車位與二百多席機車位早已不敷使用。縣府向交通部爭取補助並自籌經費，共投入五．三九億元，將現有平面停車場改建為地上四層、地下一層的立體停車場，一樓部分規劃商業空間，使停車場成為城市經濟的一環。

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紓解商圈停車 一樓規劃商業空間

新停車場將提供二八○席汽車位、六一○席機車位，採用模組化設計與樑柱結構系統，並導入擴張網立面與垂直綠帶，提高採光與通風效果，搭配曲線天際造型，未來將成為南郭路新地標。

縣府近年推動停車場建設，除南郭路立體停車場外，上月動工南郭國小地下停車場，已啟用的包括彰化扇形車庫、彰化延平公園地下停車場、員林三和停車場及福興B8平面停車場（目前因鹿港區綜合行政大樓工程暫時關閉），累計投入十八．一四億元，新增一二五九席汽車位及一五一七席機車位，逐步改善停車問題。

不少民眾對新停車場寄予厚望，但也擔心若工期延宕，停車問題恐更嚴重。對此，縣長王惠美表示，工程採用預鑄混凝土車道鋪面技術，加快施工速度並降低噪音干擾，同時規劃臨時停車空間，並設置指引牌，確保施工期間停車需求不受影響，盼能順利如期完工。

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