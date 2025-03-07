為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鄰近縣府 彰市南郭路立體停車場改建動工

    彰化市南郭路立體停車場昨天動土。（記者張聰秋攝）

    彰化市南郭路立體停車場昨天動土。（記者張聰秋攝）

    2025/03/07 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市南郭路立體停車場動工了！這座鄰近彰化縣府大樓與縣長官邸的停車場，完工後停車格數將擴增三至四倍，並設有商業空間，不但能提升土地利用效益，更能緩解當地停車難題，最快明年九月完工啟用。

    擴增至890汽機車位 明年9月啟用

    南郭路周邊停車需求高，鄰近縣府、永樂商圈及彰基醫院，洽公與商業活動頻繁，現有的六十八席汽車位與二百多席機車位早已不敷使用。縣府向交通部爭取補助並自籌經費，共投入五．三九億元，將現有平面停車場改建為地上四層、地下一層的立體停車場，一樓部分規劃商業空間，使停車場成為城市經濟的一環。

    紓解商圈停車 一樓規劃商業空間

    新停車場將提供二八○席汽車位、六一○席機車位，採用模組化設計與樑柱結構系統，並導入擴張網立面與垂直綠帶，提高採光與通風效果，搭配曲線天際造型，未來將成為南郭路新地標。

    縣府近年推動停車場建設，除南郭路立體停車場外，上月動工南郭國小地下停車場，已啟用的包括彰化扇形車庫、彰化延平公園地下停車場、員林三和停車場及福興B8平面停車場（目前因鹿港區綜合行政大樓工程暫時關閉），累計投入十八．一四億元，新增一二五九席汽車位及一五一七席機車位，逐步改善停車問題。

    不少民眾對新停車場寄予厚望，但也擔心若工期延宕，停車問題恐更嚴重。對此，縣長王惠美表示，工程採用預鑄混凝土車道鋪面技術，加快施工速度並降低噪音干擾，同時規劃臨時停車空間，並設置指引牌，確保施工期間停車需求不受影響，盼能順利如期完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播