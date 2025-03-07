新中橫龍神橋段 3月10日起交管整點放行

新中橫公路南投縣水里鄉龍神橋路段，3月10日至5月9日非假日實施施工交通管制，每整點放行15分鐘。（信義工務段提供）

2025/03/07 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕新中橫公路南投縣水里鄉龍神橋路段，因上邊坡進行災害坡面保護工程，三月十日（週一）至五月九日（週五）非假日，每日上午九時至十二時及下午一時至五時將實施交通管制，每整點放行十五分鐘，由於新中橫公路是通往玉山國家公園區及南投往返阿里山必經道路，公路局籲請用路人妥善規劃行程，避免延誤。

信義工務段表示，新中橫公路南投縣水里鄉台二十一線七十八Ｋ＋七二七龍神橋路段，因之前上邊坡崩塌落石，進行刷坡、掛網、打設自鑽式岩栓及噴漿施工，受限路寬僅二車道，且上邊坡高度近百公尺，刷坡恐土石滾落路面危及行車安全，加上施工材料及機具將占用一車道，廠商須於道路兩端實施機動交通管制，因此採取單線雙向管制通行，每整點放行十五分鐘，惟星期六、日及國定假日不管制，避免影響民眾出遊。

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信義工務段籲請用路人事先規劃好行程，儘量控制好行車時間於整點抵達該路段，並預留交管停等時間，避免耽誤，行經施工路段時，也請遵守交管人員指揮小心駕駛，同時注意沿線電子資訊看板（CMS）訊息，掌握最新路況。

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