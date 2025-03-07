草屯國小幼教校舍動土 完工增收20童

2025/03/07 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕百年老校南投縣草屯國小一九八三年即附設幼兒園，但使用國小校舍當教室，縣府獲中央補助加上自籌經費，共斥資五六九九萬元興建幼教園舍，昨天動土，工期四二○個工作天，未來可設二歲專班和五歲混齡班各二班，合計可招收八十名幼童。

建校一百廿五年的草屯國小，九二一大地震校舍震毀，由自由時報震災專戶認養重建，興建兩大棟三十四間教室，並設置視聽室，不到半年就完成重建，創下工期最短但造價低、結構設計安全的新紀錄。

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草屯國小從一九八三年即附設幼兒園，目前有三至五歲幼兒班、二歲專班合計五十九名幼童，幼兒園多年來使用國小教室，縣府為讓幼兒園有自己的園舍，向中央爭取補助三八七○萬及自籌一八二九萬元，將興建二層樓八間教室。

縣府教育處指出，全縣目前有一○九所公立幼兒園及五家非營利幼兒園，約有四千多名幼兒進入公共化幼兒園就讀，將持續盤點各鄉鎮公共化教保服務供需情形，活化學校餘裕教室，提供更平價、優質的公共化教保服務，減輕家長經濟負擔。

此外，埔里鎮昨在南光國小舉辦「育樹季」，鎮長廖志城等人在校園種下醉魚木、馬利筋等食草植物，植樹節當天上午十時，也將在公所門口贈送桂花、七里香、山櫻花等七種苗木給鎮民，希望營造蝴蝶棲地，重現埔里「蝴蝶王國」美景。

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