為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    草屯國小幼教校舍動土 完工增收20童

    2025/03/07 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕百年老校南投縣草屯國小一九八三年即附設幼兒園，但使用國小校舍當教室，縣府獲中央補助加上自籌經費，共斥資五六九九萬元興建幼教園舍，昨天動土，工期四二○個工作天，未來可設二歲專班和五歲混齡班各二班，合計可招收八十名幼童。

    建校一百廿五年的草屯國小，九二一大地震校舍震毀，由自由時報震災專戶認養重建，興建兩大棟三十四間教室，並設置視聽室，不到半年就完成重建，創下工期最短但造價低、結構設計安全的新紀錄。

    草屯國小從一九八三年即附設幼兒園，目前有三至五歲幼兒班、二歲專班合計五十九名幼童，幼兒園多年來使用國小教室，縣府為讓幼兒園有自己的園舍，向中央爭取補助三八七○萬及自籌一八二九萬元，將興建二層樓八間教室。

    縣府教育處指出，全縣目前有一○九所公立幼兒園及五家非營利幼兒園，約有四千多名幼兒進入公共化幼兒園就讀，將持續盤點各鄉鎮公共化教保服務供需情形，活化學校餘裕教室，提供更平價、優質的公共化教保服務，減輕家長經濟負擔。

    此外，埔里鎮昨在南光國小舉辦「育樹季」，鎮長廖志城等人在校園種下醉魚木、馬利筋等食草植物，植樹節當天上午十時，也將在公所門口贈送桂花、七里香、山櫻花等七種苗木給鎮民，希望營造蝴蝶棲地，重現埔里「蝴蝶王國」美景。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播