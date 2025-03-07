罷免藍委馬文君、游顥 啟動二階連署

罷馬志工以小蜜蜂方式，在草屯鎮市區等路口舉牌宣傳，未來也會設點限時收件。（罷馬團體提供）

2025/03/07 05:30

2罷團結合 各據點可接受跨區連署收件 馬、游︰反惡罷

〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕南投縣罷免國民黨立委馬文君、游顥第二階段連署，昨天起在各據點展開，各據點均可接受民眾跨區連署，未來也將尋求全國大串聯，均可代收件；罷團表示，二階通過門檻須有十％以上的選舉人連署，兩選區均需要約二萬份連署書，並在六十天內完成連署送件。

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兩選區均需約2萬份連署書

罷游團體昨起展開連署，目前開設的連署據點除民進黨南投縣黨部外，還包括縣議員沈夙崢、陳玉鈴、水里鄉代林昆平服務處及集集鎮、信義鄉兩處民宅等，有民眾除當場連署，還帶回一大疊連署書，表示要號召更多鄉親或不便到各據點的民眾，一起來連署。

罷馬志工昨也接獲不少民眾電話或線上詢問二階連署如何填寫及送件等問題。有志工透露，因馬文君在烏溪線擔任多屆立委，加上她出身政治世家，很多長輩基於人情壓力和地方關係的盤根錯節，大多不敢公開擔任志工，但承諾願意私下幫忙。

罷馬埔里、草屯設據點 其餘機動

目前罷馬的連署收件在埔里固定點是布望小館，草屯則是十號酒窖，埔里也會新設三個連署據點，其他鄉鎮有的不公開，有的幫忙收件，有的則採取小蜜蜂方式不定點設攤，機動收件。

罷游和罷馬的公民團體已結合組成「游頭馬面大雙罷」團體，兩罷團的連署收件點都可互相收件或填寫連署書，未來等其他罷團都展開二階連署後，應會全台大串聯，也就是在外地工作生活的南投鄉親，可望在工作或居住地繳交連署書。

罷游領銜人︰盼5/2達標2.5萬份

罷游團體領銜人林敬桐表示，為避免部分連署書不符規定遭剔除，以及預留作業時間，希望能在五月二日前即達成二萬五千份保險連署份數的目標。

面對罷免行動，馬文君、游顥昨參加草屯國小幼兒園舍工程動土儀式時，與縣長許淑華砲口一致，都說此次大罷免是惡罷，地方應一起反惡罷。馬文君也向國民黨中央喊話，請國民黨動起來反罷免，因為黨的力量很重要。

南投縣罷免國民黨立委馬文君、游顥第2階段連署，6日起在各據點展開，志工向民眾解說如何正確填寫連署書。（記者張協昇攝）

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