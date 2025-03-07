廢棄石材、海廢 藝術家巧手變藝品

七星潭四八高地上的巨型台灣ＬＶ茄芷袋，紅黃綠藍等條紋是以海邊垃圾拼貼而成，中間挖了門有如海景相框，適合拍網美照。（記者花孟璟攝）

2025/03/07 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年地震花蓮不少石材加工廠原料破裂，石雕家黃清輝到廠外撿了被丟棄的廢棄石材打造做品「洄瀾築夢」；原住民藝術家了嘎‧裡外則花了一個月時間在海灘蒐集綠色、紅色、藍色的海洋廢棄物，拼貼為「台灣ＬＶ」的巨型茄芷袋藝術品，共有四位藝術家從事的廢棄物創作昨天聯合揭幕，藝術家也分享創作過程，希望作品能讓觀賞民眾一同省思環境議題。

4藝術家創作 石雕家黃清輝撿廢石材

四件環保裝置藝術作品分別位於大陳公園、知卡宣公園及四八高地，位於大陳公園的「洄瀾逐夢」是石雕家黃清輝打造，黃清輝說，震後破碎的石板對工廠來說已經是垃圾，清運還要花錢，他徵得同意後，回收材料將之切割成條狀、塊狀後，再以水泥結合加工，做成圓弧拱門、中間還有花蓮的山嵐意象，象徵花蓮在地震後依然美麗，一旁草地上的馬賽克拼貼石球做成棒球造型，也代表花蓮孩子愛打棒球的夢想。

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「台灣ＬＶ」巨型茄芷袋 廢物利用

路邊雜貨店隨處買得到的茄芷袋，耐用又好看，有「台灣LV」之稱，原住民藝術家了嘎‧里外則在七星潭農好基地對面，打造超過兩公尺高的巨型台灣LV。

了嘎‧里外說，為了收集茄芷袋的綠色、藍色、紅色條紋所需的素材，這一個多月來他有空就去海邊撿垃圾，從塑膠拖鞋、破箱子乃至浮球、寶特瓶，轉變成藝術的血肉。

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