救頭城大坑沙灘 拋石工程8月完工

宜蘭頭城大坑觀景台一帶，長年受烏石港突堤效應影響，導致海堤沙灘持續流失。（記者王峻祺攝）

2025/03/07 05:30

烏石港突堤造成海岸侵蝕 沙灘內縮 水利署營造緩坡鋪面養灘

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城大坑觀景台一帶，長年受烏石港突堤效應影響，導致海堤沙灘流失，前年更遭颱風長浪削成三公尺高斷層沙牆，居民憂心沙灘若再退縮恐會溢堤；經濟部水利署第一河川分署去年補沙監測，今年再投入拋石工程，營造緩坡鋪面，盼能達到海浪消能及養灘目的，預計八月完工。

請繼續往下閱讀...

海堤出現輕微凹陷 民眾憂心

大坑觀景台下方沙灘嚴重往內退縮，露出底下消波塊，原本平緩的坡度，也出現高低不平斷層，海堤不斷在海浪拍打下，更出現輕微凹陷狀況，地貌變遷造成居民恐慌，擔心危及生命財產安全。

頭城鎮民吳小姐說，長浪不斷將沙子大面積帶走，尤其遇到颱風更嚴重，擔心沙灘若持續流失，會掏空岸邊房子地基及土地。頭城鎮民代表會副主席游錫財也說，颱風接近時，海浪逼近岸邊，看見長浪打進來膽顫心驚，深怕溢堤造成大坑里受害，舊頭城市區也可能會淹水，期望拋石工程能避免海堤直接受到海浪衝擊，發揮保護作用。

一河署今年為解決海浪直接拍打海堤，導致浪花飛濺問題，投入大坑海堤構造物維修改善工程，針對海堤面進行拋石緩坡化作業，近期已展開施工，預計八月完工，施工期間自行車道仍可通行使用。

採自然生態工法 施工長度440公尺

一河署表示，受到烏石港突堤效應，導致大坑海堤沙灘持續流失，這次採用自然生態工法，取自蘭陽溪疏濬剩下的大塊石，透過鋪排及拋填方式，營造當地海岸緩坡以達消能目的，施工長度四百四十公尺。至於沙灘掏空及退縮問題，宜蘭縣政府已啟動海岸調查，盼能提出相應對策。

突堤效應主要為海堤等人工建構物突出於海岸，阻擋原先沿岸流、海岸漂沙路徑，漂砂堆積於上游側後，造成下游側漂沙量減少，逐漸出現海岸受侵蝕景象。

施工期間一河署也進行生態檢核，工程範圍為中華沙蟹、皺紋陸寄居蟹偏好生存環境，會避免非必要擾動；海邊草地則有紅脈蜻蜓、蛙類與蛇類棲息，以及地棲型鳥類築巢，施工便道將盡量靠近陸地側，減少草地遭切割面積，降低野狗進入侵擾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法