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    中壢運動公園區徵土地 單坪破110萬

    中壢運動公園區段徵收，市府地政局公告將標售該重劃區抵費地。（桃市府工務局提供）

    中壢運動公園區段徵收，市府地政局公告將標售該重劃區抵費地。（桃市府工務局提供）

    2025/03/07 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕中壢運動公園區段徵收工程於上個月完工，市府地政局公告將標售該重劃區抵費地，共釋出五標十筆土地（含六筆商業區及四筆住宅區），標售底價近卅七億元，其中一標為四筆商業區土地、總面積二六五三坪，標售底價達廿九億餘元（見圖，桃市府工務局提供），每坪公告現值超過一一○萬元，是此次標售最受矚目的土地。

    地政局長蔡金鐘表示，市長張善政日前主持中壢運動公園區徵工程完工典禮，宣布規劃在此設置桃園大巨蛋，加上捷運綠線延伸線在此設站（G26站），種種利多，都讓中壢運動公園區徵抵費地標售案備受各方矚目。

    他說，除了第一標四筆商業區土地，第二標為兩筆商業區土地，面積約五○二坪、每坪公告現值一○三．五萬餘元，標售底價五．二億餘元，基地臨四十米環中東路，還臨近捷運車站、巨蛋體育館預定地；另三標為四筆住宅區土地，標售底價從六五四七萬餘元至九四○七萬餘元。

    標售相關資訊可至地政局區段徵收科索取，也可至地政局官網（https：//land.tycg.gov.tw/）閱覽及下載，洽詢電話：03-332-2101轉5309。

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