為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    復興區前區長曾志湘 涉收回扣起訴

    2025/03/07 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕復興區前區長曾志湘，涉嫌於二○一五年起區長任內，透過秘書室總務蔡幸蓁承辦採購案時向廠商吳淳洋收取回扣三六○萬元，蔡女另於擔任里幹事期間涉浮報經費牟利三萬五千元；桃園地檢署接獲檢舉指揮桃園市調查處偵辦，去年十一月搜索約談曾、蔡、吳三人，向桃園地院聲請羈押三人獲准，昨偵結將曾、蔡女及吳姓廠商依貪污治罪條例罪嫌起訴。

    涉嫌向廠商收取360萬元

    起訴指出，六十七歲的曾志湘曾為國民黨籍，後加入民進黨擔任原民部主任，是首位民選的桃園市山地原住民區區長，他一度因賄選案被起訴而請辭，投入補選再度當選於二○一五年七月上任，至二○一八年十二月廿五日卸任，期間卻涉嫌利用小型採購案收回扣，透過五十八歲蔡幸蓁當白手套、收受四十九歲廠商吳淳洋交付的賄款。

    透過秘書室蔡幸蓁當白手套

    秘書室總務蔡幸蓁吳淳洋為五家公司商號實際負責人，他與曾涉嫌約定取得標案或小額採購案，依金額三％至十％不等比例給付回扣，後於每年農曆春節前，結算當年度應給付金額，由吳男公司莊姓女會計出帳將錢交給吳，吳交付給蔡女，蔡女再將賄款放到區長辦公桌抽屜內，前後共三六○萬元，曾則分給蔡女共四○萬元。

    蔡女另於二○二一、二年擔任復興區三民里里幹事期間，辦理環保志工服裝及活動採購案時，涉嫌取得虛報、浮報採購項目及價格的報價單及收據請款，牟利三萬五千元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播