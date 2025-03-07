復興區前區長曾志湘 涉收回扣起訴

2025/03/07 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕復興區前區長曾志湘，涉嫌於二○一五年起區長任內，透過秘書室總務蔡幸蓁承辦採購案時向廠商吳淳洋收取回扣三六○萬元，蔡女另於擔任里幹事期間涉浮報經費牟利三萬五千元；桃園地檢署接獲檢舉指揮桃園市調查處偵辦，去年十一月搜索約談曾、蔡、吳三人，向桃園地院聲請羈押三人獲准，昨偵結將曾、蔡女及吳姓廠商依貪污治罪條例罪嫌起訴。

涉嫌向廠商收取360萬元

起訴指出，六十七歲的曾志湘曾為國民黨籍，後加入民進黨擔任原民部主任，是首位民選的桃園市山地原住民區區長，他一度因賄選案被起訴而請辭，投入補選再度當選於二○一五年七月上任，至二○一八年十二月廿五日卸任，期間卻涉嫌利用小型採購案收回扣，透過五十八歲蔡幸蓁當白手套、收受四十九歲廠商吳淳洋交付的賄款。

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透過秘書室蔡幸蓁當白手套

秘書室總務蔡幸蓁吳淳洋為五家公司商號實際負責人，他與曾涉嫌約定取得標案或小額採購案，依金額三％至十％不等比例給付回扣，後於每年農曆春節前，結算當年度應給付金額，由吳男公司莊姓女會計出帳將錢交給吳，吳交付給蔡女，蔡女再將賄款放到區長辦公桌抽屜內，前後共三六○萬元，曾則分給蔡女共四○萬元。

蔡女另於二○二一、二年擔任復興區三民里里幹事期間，辦理環保志工服裝及活動採購案時，涉嫌取得虛報、浮報採購項目及價格的報價單及收據請款，牟利三萬五千元。

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