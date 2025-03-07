住宅處10週年 完成4374戶社宅

桃園市政府住宅發展處成立屆滿10週年舉辦「從住宅到家園．10年永續進行式」展覽。（記者李容萍攝）

2025/03/07 05:30

預計至2030年再供逾4千戶 攜手中央可供1萬5千戶

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府住宅發展處成立屆滿十週年，市長張善政昨指出，桃園市人口持續增加，需推動完善的住宅政策，全市已完成十四處共四千三百七十四戶社會住宅，預計至二○三○年將再提供逾四千戶，同時市府也與中央住都中心合作，將可提供近一萬五千戶社會住宅。

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住宅發展處昨起至十六日在中原文創園區推出「從住宅到家園・十年永續進行式」展，昨並舉辦「宜居桃園—當代居住需求與多元住宅供給模式論壇」，邀集國內知名建築師、學者等，討論桃園近年住宅市場行為、未來多元住宅方案，以及如何降低社會住宅興建成本等課題。

舉辦展覽、論壇 聚焦宜居桃園願景

張善政邀請市民至中原文創園區一同回顧住宅發展處過往績效及未來展望；住宅處表示，為擴大服務量能，「社會住宅服務中心」將於今年轉型為「桃園市住宅及都市更新中心」，實現宜居桃園願景，打造市容新面貌。

住宅處長邱英哲表示，住宅處除了興辦社宅，也致力於舊市區的居住品質提升，積極展開都市更新工作，整頓桃園、中壢兩個舊城區市容，讓舊市區居住公安、環境都有所提升，去年已成立都市更新辦公室，四月初桃園住都中心將掛牌上路。

專家籲應避免豪宅式、不實際設計

曾任台北市副市長的財團法人都市發展與環境教育基金會教授林建元表示，社宅的量要夠、價格要便宜、客源又多元，是個困難任務，肯定桃市住宅發展處成立十年來的表現。

面對下一個十年，林建元提醒政府社宅政策應著重於降低維護管理成本與提高實用性，避免豪宅式的設計，更不要為了得獎而去設計一些用不到的空間，例如之前調查社宅屋頂可設計來種菜，結果根本沒人去種。

林建元也表示，社宅不應該和一般建案一起參加比賽，社宅應該自成一組，好的設計不應該是未來維護的負擔，社宅一般租期是六年，接續的租戶還不知是男女老少，所以應該採彈性設計，勿被框架化。

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