去年職場性騷25件 2件是雇主所為

2025/03/07 05:30

最高可罰100萬元 因情節及初犯緣故 各裁處1萬元罰鍰

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕性別平等工作法修正上路滿週年，職場性騷擾議題更受各界重視。桃園市政府勞動局昨表示，二○二三年「Me too」運動風起後，職場性騷擾申訴案件較往年多，去年雖沒有明顯增加，但申訴人申訴時的在職比例及權勢性騷擾案件比例都提高，顯示被害人較有意願揭發不平，另新制增加外部調查，桃市去年受理廿五件，其中有二件調查成立的行為人是雇主，各被裁處一萬元罰鍰。

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申訴人在職比例及權勢性騷案增加

勞動局表示，「Me too」運動於二○二三年風起後，當年申訴案件數卅八件，較前一年的十八件多出一倍多，去年案件數卅二件，雖未有明顯增加，但申訴人提出申訴時的在職比例及權勢性騷擾的比例皆有增加，前者從二○二三年的卅％，至去年增至四十七％，後者從四十三％增至五十六％。

顯見，在新制上路的保障下，受僱者在遭受職場性騷擾後，不再選擇隱忍至離職後才提起申訴，更有意願當下就揭發權勢性騷擾；勞動局另發現，被申訴雇主的事業規模在一百人以下者超過半數，主因是企業處理性騷事件制度不完善且欠缺足夠人力落實法規要求，且許多雇主多半在知悉疑似有性騷擾事件後，未經調查即先入為主判斷性騷擾行為「不成立」，或以粗糙及未保密的方式處理性騷擾申訴，例如安排雙方當面對質等，對申訴人造成二度傷害。

性平法修正上路 增加外部申訴管道

勞動局指出，過去職場性騷只能透過公司內部申訴，新制增加公權力介入的外部申訴管道，若受害人向雇主申訴後對處理不服，或是性騷擾行為人為雇主或最高負責人，可直接向勞工主管機關申訴。市府去年受理廿五件申訴進行調查，有八件判定成立，其中有二件行為人為雇主，依法可裁處一萬到一百萬元，申訴案經查情節及初犯緣故，各裁處一萬元罰鍰。

勞動局表示，為使事業單位建立正確的性騷擾防治觀念，將於三月卅一日、五月廿七日、七月卅一日及十月卅一日下午二點，各辦理友善職場法令宣導會；另為協助職場性騷擾被害人，訂有「桃園市政府辦理一一四年度補助工作場所性騷擾心理諮商費用計畫」，雇主支付遭受職場性騷擾被害人心理諮商費用，或被害人自行接受心理諮商，皆可向勞動局申請補助，每次補助上限二千元，每案最多補助六次，若須尋求心理諮商協助者，都可利用此資源。

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