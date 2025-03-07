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    基隆主普壇動工修復 中元祭前完工

    位於基隆中正公園的主普壇已50幾年了，去年4月花蓮大地震時部分建物受損。（記者盧賢秀攝）

    位於基隆中正公園的主普壇已50幾年了，去年4月花蓮大地震時部分建物受損。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/07 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕位於基隆中正公園的主普壇，是鷄籠中元祭典的重要場所，也是基隆地標之一，去年○四○三大地震時，主普壇混凝土塊嚴重剝落及鋼筋外露，市府昨天動工進行主普壇建築修復工程，預計在今年中元祭前完成。

    基隆市主普壇已經五十多年了，每年農曆七月鷄籠中元祭開燈放彩及普度的場所，長年以來是基隆市的重要地標，近年都有瓦片掉落等問題，曾經整修過。

    逾50年建物 去年地震受損

    去年○四○三花蓮大地震，主普壇有部分結構受損，基隆市文化觀光局編列預算，進行主普壇的修復工程，昨天市長謝國樑主持開工典禮。謝國樑表示，主普壇與鷄籠中元祭密不可分，可說是這座城市的精神象徵之一，市府為守護這珍貴傳統，維護主普壇重要祭祀場域，編列預算維修主普壇。

    基隆市文化觀光局長江亭玫說，主普壇建物年代久遠，瓦片及水泥塊掉落情形時有所見，且屋瓦牆壁上的釉彩及油漆也都斑駁剝落，造成公共安全疑慮，因此編列預算進行建築修復工程。

    文觀局表示，這次整修主要施工項目包括修復建築結構、屋瓦、彩繪、漏水壁癌、造型構件、欄杆、地坪、周邊景觀、原有門窗更新、伸縮縫及花窗等。

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